Последний раз мужчина выходил на связь 30 июня
В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 39-летний Павел Башаров. Последний раз мужчина выходил на связь 30 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Одежда, в которой последний раз был екатеринбуржец, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Последний раз мужчину видели 30 июня, с тех пор он числится пропавшим. Если вы видели Павла или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.
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