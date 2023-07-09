09 июля 2023
08 июля 2023

Под Екатеринбургом ищут мужчину, пропавшего более 10 дней назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, пенсионер, парк, скандинавская ходьба, мужчина, отдых, зож
Последний раз мужчина выходил на связь 30 июня Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 39-летний Павел Башаров. Последний раз мужчина выходил на связь 30 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Одежда, в которой последний раз был екатеринбуржец, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз мужчину видели 30 июня, с тех пор он числится пропавшим. Если вы видели Павла или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 39-летний Павел Башаров. Последний раз мужчина выходил на связь 30 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Одежда, в которой последний раз был екатеринбуржец, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз мужчину видели 30 июня, с тех пор он числится пропавшим. Если вы видели Павла или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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