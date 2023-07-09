Под Екатеринбургом ищут мужчину, пропавшего более 10 дней назад. Фото

10 июля 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчина выходил на связь 30 июня Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 39-летний Павел Башаров. Последний раз мужчина выходил на связь 30 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Одежда, в которой последний раз был екатеринбуржец, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз мужчину видели 30 июня, с тех пор он числится пропавшим. Если вы видели Павла или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 39-летний Павел Башаров. Последний раз мужчина выходил на связь 30 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Одежда, в которой последний раз был екатеринбуржец, неизвестна», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз мужчину видели 30 июня, с тех пор он числится пропавшим. Если вы видели Павла или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.