Студенты из 25 стран приехали учиться в Екатеринбург

Студенты из 25 стран приехали учиться в вузы Екатеринбурга, Казани и Красноярска

10 июля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

География проекта «Летний университет» ежегодно расширяется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В рамках международного образовательного проекта «Летний университет» в Россию приехали 1200 студентов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение двух недель они пройдут обучение по инженерным, гуманитарным, естественным и общественно-экономическим наукам в вузах Екатеринбурга, Казани и Красноярска. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что география проекта ежегодно расширяется — в первый год в нем принимали участие студенты из Беларуси, а в прошлом году представители 9 стран. «Это еще раз подтверждает востребованность российского образования и открытость нашей страны для международных научных проектов. Спикерами и наставниками для участников выступят ведущие ученые, известные общественные деятели, а также эксперты различных отраслей реального сектора экономики», — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Статья по теме В России меняют условия работы ученых и преподавателей В этом году для участия в «Летнем университете» в Россию приехали студенты из Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Алжира, Египта, Кубы, Сирии, Турции, Бразилии, Вьетнама, Индии, Колумбии, Сербии, Бангладеш, Иордании, Китая, Монголии и Эквадора. Обучение пройдет в крупнейших вузах трех городов — Екатеринбурга, Казани и Красноярска. Всего подготовлено 23 отраслевые программы дополнительного образования. «Летний университет играет важную роль в укреплении дружбы между студентами разных стран. И мы очень рады, что проект так быстро развивается — если в прошлом году к нам приехало 700 ребят, то сегодня вас уже более тысячи. За две недели вы сможете обменяться знаниями, получить новые практические навыки и незабываемые впечатления, познакомиться с жизнью российского студенчества и самобытностью других народов», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках международного образовательного проекта «Летний университет» в Россию приехали 1200 студентов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение двух недель они пройдут обучение по инженерным, гуманитарным, естественным и общественно-экономическим наукам в вузах Екатеринбурга, Казани и Красноярска. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что география проекта ежегодно расширяется — в первый год в нем принимали участие студенты из Беларуси, а в прошлом году представители 9 стран. «Это еще раз подтверждает востребованность российского образования и открытость нашей страны для международных научных проектов. Спикерами и наставниками для участников выступят ведущие ученые, известные общественные деятели, а также эксперты различных отраслей реального сектора экономики», — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В этом году для участия в «Летнем университете» в Россию приехали студенты из Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Алжира, Египта, Кубы, Сирии, Турции, Бразилии, Вьетнама, Индии, Колумбии, Сербии, Бангладеш, Иордании, Китая, Монголии и Эквадора. Обучение пройдет в крупнейших вузах трех городов — Екатеринбурга, Казани и Красноярска. Всего подготовлено 23 отраслевые программы дополнительного образования. «Летний университет играет важную роль в укреплении дружбы между студентами разных стран. И мы очень рады, что проект так быстро развивается — если в прошлом году к нам приехало 700 ребят, то сегодня вас уже более тысячи. За две недели вы сможете обменяться знаниями, получить новые практические навыки и незабываемые впечатления, познакомиться с жизнью российского студенчества и самобытностью других народов», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.