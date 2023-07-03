В России началось формирование новой элиты

Власти определили условия для тех, кто может стать ее частью

03 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, как проходит приемная кампания в вузы России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Российские власти начали формировать новую элиту страны, частью которой станут участники СВО. Они смогут на льготных условиях поступить в вузы, а после — продолжить карьеру как в армии, так и на гражданке, пояснили URA.RU эксперты смыслы сообщения вице-премьера Дмитрия Чернышенко о введении квот на получение высшего образования участниками СВО, Героями России и кавалерами ордена Мужества. Кроме того, присутствие в аудиториях ветеранов СВО укрепит патриотизм среди молодежи, убеждены аналитики. Приемная кампания в вузы, которая стартовала 20 июня, стала одной из ключевых тем совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Абитуриенты могут подать заявления сразу в пять вузов в любом городе страны, при этом им не нужно никуда ехать. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сделать это можно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. На выбор будущим студентам предлагается больше тысячи высших учебных заведений России. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина бюджетных мест в вузах выделено на две тысячи больше, чем в прошлом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Подача заявления занимает в среднем от полутора минут, максимум — пять. Например, ребята из удаленных сельских территорий без личного присутствия могут подать документы сразу в несколько вузов, а это очень удобно. Общее количество заявившихся абитуриентов на текущий момент — более 260 тысяч, ими подано с момента старта приемной кампании более 660 тысяч заявлений. Из них суперсервис используют 126 тысяч человек, которые направили через него свыше 400 тысяч заявлений», — сказал вице-премьер. В этом году выделено 626 тысяч бюджетных мест (на две тысячи больше, чем в прошлом году), из которых более 36 тысяч — для вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На приоритетные для экономики страны специальности, прежде всего инженерные, перераспределено более 12 тысяч мест. «В рамках отдельной квоты будут приниматься на льготных условиях в вузы участники специальной военной операции и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества», — сообщил Чернышенко. Герои России, кавалеры ордена Мужества и участники СВО могут поступить в вузы бесплатно и без экзаменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фактически речь идет о создании карьерной лестницы для участников СВО с тем, чтобы они в будущем смогли реализовать себя и в армии, и в гражданской сфере, объясняют эксперты. Это — будущая политическая и военная элита страны. О том, что это нужно делать, ранее заявлял президент Владимир Путин: в частности, в своем Послании Федеральному Собранию, во время встречи с военкорами в Кремле и общения с ранеными бойцами в одном из госпиталей, а также на встрече с военнослужащими и силовиками в Кремле после попытки вооруженного мятежа в июне. Предоставление льготных целевых мест для участников спецоперации позволяет создавать карьерные лестницы для самореализации бойцов на гражданке, пояснили URA.RU эксперты. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев уверен, что это позволит ветеранам СВО в будущем занять места на государственной гражданской службе. «Если мы говорим, что новая элита рождается на специальной военной операции, наверное, эта элита должна быть образованна. Чтобы те, кто сегодня достойно защищает Родину с оружием в руках, могли впоследствии получить приличное образование и занимать руководящие посты на муниципальном региональном или федеральном уровне. Это правильно, так и должно быть», — подчеркнул Гурулев. Статья по теме Для россиян запускают новый социальный лифт Похожей позиции придерживается и директор Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. Он отметил, что ветеранам необходимы возможности для дальнейшей реализации. «Герои СВО — это защитники Отечества, которые являются примерами мужества, патриотизма и отваги. Это цвет нации, который необходимо поддерживать и формировать для них карьерные лестницы, которые позволят им укрепить российскую государственность в целом. Создать условия для их реализации не только на военной ниве, но и на гражданской», — пояснил он. При этом, добавил Белоконев, обучение в вузах участников спецоперации будет положительно влиять и на укрепление патриотизма среди молодежи. «Присутствие ветеранов СВО в аудиториях вузов, общение с преподавателями и студентами, будет формировать соответствующее мировоззрение», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти начали формировать новую элиту страны, частью которой станут участники СВО. Они смогут на льготных условиях поступить в вузы, а после — продолжить карьеру как в армии, так и на гражданке, пояснили URA.RU эксперты смыслы сообщения вице-премьера Дмитрия Чернышенко о введении квот на получение высшего образования участниками СВО, Героями России и кавалерами ордена Мужества. Кроме того, присутствие в аудиториях ветеранов СВО укрепит патриотизм среди молодежи, убеждены аналитики. Приемная кампания в вузы, которая стартовала 20 июня, стала одной из ключевых тем совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Абитуриенты могут подать заявления сразу в пять вузов в любом городе страны, при этом им не нужно никуда ехать. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сделать это можно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. На выбор будущим студентам предлагается больше тысячи высших учебных заведений России. «Подача заявления занимает в среднем от полутора минут, максимум — пять. Например, ребята из удаленных сельских территорий без личного присутствия могут подать документы сразу в несколько вузов, а это очень удобно. Общее количество заявившихся абитуриентов на текущий момент — более 260 тысяч, ими подано с момента старта приемной кампании более 660 тысяч заявлений. Из них суперсервис используют 126 тысяч человек, которые направили через него свыше 400 тысяч заявлений», — сказал вице-премьер. В этом году выделено 626 тысяч бюджетных мест (на две тысячи больше, чем в прошлом году), из которых более 36 тысяч — для вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На приоритетные для экономики страны специальности, прежде всего инженерные, перераспределено более 12 тысяч мест. Фактически речь идет о создании карьерной лестницы для участников СВО с тем, чтобы они в будущем смогли реализовать себя и в армии, и в гражданской сфере, объясняют эксперты. Это — будущая политическая и военная элита страны. О том, что это нужно делать, ранее заявлял президент Владимир Путин: в частности, в своем Послании Федеральному Собранию, во время встречи с военкорами в Кремле и общения с ранеными бойцами в одном из госпиталей, а также на встрече с военнослужащими и силовиками в Кремле после попытки вооруженного мятежа в июне. Предоставление льготных целевых мест для участников спецоперации позволяет создавать карьерные лестницы для самореализации бойцов на гражданке, пояснили URA.RU эксперты. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев уверен, что это позволит ветеранам СВО в будущем занять места на государственной гражданской службе. Похожей позиции придерживается и директор Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. Он отметил, что ветеранам необходимы возможности для дальнейшей реализации. «Герои СВО — это защитники Отечества, которые являются примерами мужества, патриотизма и отваги. Это цвет нации, который необходимо поддерживать и формировать для них карьерные лестницы, которые позволят им укрепить российскую государственность в целом. Создать условия для их реализации не только на военной ниве, но и на гражданской», — пояснил он. При этом, добавил Белоконев, обучение в вузах участников спецоперации будет положительно влиять и на укрепление патриотизма среди молодежи. «Присутствие ветеранов СВО в аудиториях вузов, общение с преподавателями и студентами, будет формировать соответствующее мировоззрение», — сказал он.