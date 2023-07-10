В свердловском минздраве опровергли нехватку вакцины от менингита на фоне вспышки вируса

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Вакцины от менингита хватает, сообщил Михаил Мурашко Фото:
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Опровержение фейковой информации

В Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции, в городе не фиксируют резкое увеличение количества граждан, желающих поставить прививку от вируса на фоне вспышки инфекции на складе Ozon. Об этом в беседе с URA.RU заявил пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

«Вакцины достаточно. Резкого спроса не фиксируется», — сообщил Константин Шестаков в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

Ранее дефицит вакцины также опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В пресс-службе Ozon также заявили, что вакцинация сотрудников склада в «Кольцово» идет без каких-либо проблем, передает телеканал 360.

Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников. Роспотребнадзор зафиксировал восемь случаев заболевания. Менее, чем за сутки, от менингита скончались два человека. В распределительном центре введен масочный режим, идет вакцинация сотрудников.

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В Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции, в городе не фиксируют резкое увеличение количества граждан, желающих поставить прививку от вируса на фоне вспышки инфекции на складе Ozon. Об этом в беседе с URA.RU заявил пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. «Вакцины достаточно. Резкого спроса не фиксируется», — сообщил Константин Шестаков в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Ранее дефицит вакцины также опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В пресс-службе Ozon также заявили, что вакцинация сотрудников склада в «Кольцово» идет без каких-либо проблем, передает телеканал 360. Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников. Роспотребнадзор зафиксировал восемь случаев заболевания. Менее, чем за сутки, от менингита скончались два человека. В распределительном центре введен масочный режим, идет вакцинация сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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