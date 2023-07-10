В свердловском минздраве опровергли нехватку вакцины от менингита на фоне вспышки вируса

10 июля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Вакцины от менингита хватает, сообщил Михаил Мурашко Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции, в городе не фиксируют резкое увеличение количества граждан, желающих поставить прививку от вируса на фоне вспышки инфекции на складе Ozon. Об этом в беседе с URA.RU заявил пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. «Вакцины достаточно. Резкого спроса не фиксируется», — сообщил Константин Шестаков в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Ранее дефицит вакцины также опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В пресс-службе Ozon также заявили, что вакцинация сотрудников склада в «Кольцово» идет без каких-либо проблем, передает телеканал 360. Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников. Роспотребнадзор зафиксировал восемь случаев заболевания. Менее, чем за сутки, от менингита скончались два человека. В распределительном центре введен масочный режим, идет вакцинация сотрудников.

В Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции, в городе не фиксируют резкое увеличение количества граждан, желающих поставить прививку от вируса на фоне вспышки инфекции на складе Ozon. Об этом в беседе с URA.RU заявил пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. «Вакцины достаточно. Резкого спроса не фиксируется», — сообщил Константин Шестаков в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Ранее дефицит вакцины также опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В пресс-службе Ozon также заявили, что вакцинация сотрудников склада в «Кольцово» идет без каких-либо проблем, передает телеканал 360. Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников. Роспотребнадзор зафиксировал восемь случаев заболевания. Менее, чем за сутки, от менингита скончались два человека. В распределительном центре введен масочный режим, идет вакцинация сотрудников.