В свердловском минздраве опровергли нехватку вакцины от менингита на фоне вспышки вируса

В Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции, в городе не фиксируют резкое увеличение количества граждан, желающих поставить прививку от вируса на фоне вспышки инфекции на складе Ozon. Об этом в беседе с URA.RU заявил пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.
«Вакцины достаточно. Резкого спроса не фиксируется», — сообщил Константин Шестаков в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.
Ранее дефицит вакцины также опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В пресс-службе Ozon также заявили, что вакцинация сотрудников склада в «Кольцово» идет без каких-либо проблем, передает телеканал 360.
Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников. Роспотребнадзор зафиксировал восемь случаев заболевания. Менее, чем за сутки, от менингита скончались два человека. В распределительном центре введен масочный режим, идет вакцинация сотрудников.
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