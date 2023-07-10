На пляже Челябинска мужчина избил девочку и пытался утопить детей. Видео

11 июля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Мужчина избил девочку, а после пытался топить детей сетью от буйков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пляже Первого озера в Челябинске агрессивный мужчина пытался утопить детей и избил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщило охранное агентство «Варяг». «10 июля на одном из пляжей у Первого озера агрессивный мужчина избил несовершеннолетнюю девочку. После он пытался топить плавающих детей, обматывая их сетью от буйков», — рассказали в паблике «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». В охранном агентстве предполагают, что мужчина находится под действием наркотиков. Сотрудники фирмы приехали раньше, чем случилось непоправимое. В инциденте разбираются сотрудники полиции.

На пляже Первого озера в Челябинске агрессивный мужчина пытался утопить детей и избил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщило охранное агентство «Варяг». «10 июля на одном из пляжей у Первого озера агрессивный мужчина избил несовершеннолетнюю девочку. После он пытался топить плавающих детей, обматывая их сетью от буйков», — рассказали в паблике «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». В охранном агентстве предполагают, что мужчина находится под действием наркотиков. Сотрудники фирмы приехали раньше, чем случилось непоправимое. В инциденте разбираются сотрудники полиции.