10 июля 2023

На пляже Челябинска мужчина избил девочку и пытался утопить детей. Видео

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Муниципальный пляж на озере Первое. Челябинск, ребенок, берег, лето, отдыхающие, девочка, пляж, отдых, пляжный сезон
Мужчина избил девочку, а после пытался топить детей сетью от буйков Фото:

На пляже Первого озера в Челябинске агрессивный мужчина пытался утопить детей и избил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщило охранное агентство «Варяг».

«10 июля на одном из пляжей у Первого озера агрессивный мужчина избил несовершеннолетнюю девочку. После он пытался топить плавающих детей, обматывая их сетью от буйков», — рассказали в паблике «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».

В охранном агентстве предполагают, что мужчина находится под действием наркотиков. Сотрудники фирмы приехали раньше, чем случилось непоправимое. В инциденте разбираются сотрудники полиции.

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На пляже Первого озера в Челябинске агрессивный мужчина пытался утопить детей и избил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщило охранное агентство «Варяг». «10 июля на одном из пляжей у Первого озера агрессивный мужчина избил несовершеннолетнюю девочку. После он пытался топить плавающих детей, обматывая их сетью от буйков», — рассказали в паблике «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». В охранном агентстве предполагают, что мужчина находится под действием наркотиков. Сотрудники фирмы приехали раньше, чем случилось непоправимое. В инциденте разбираются сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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