Юрист рассказал о наказании, грозящем пермскому подростку за сожжение подруги

Адвокат Хозяйкин: за сожжение девочки пермскому подростку пожизненное не грозит

11 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дом подозреваемого находится неподалеку от места, где обнаружили пострадавшую Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в поджоге 15-летней девочки в поселке Октябрьском (Пермский край), может быть переквалифицировано на более тяжкое, однако пожизненное лишение свободы ему не грозит. Такую оценку дал адвокат Иван Хозяйкин, анализируя инцидент, произошедший 8 июля. «На данный момент в совершении преступления обвиняется только один подросток. Ему вменяют покушение на убийство. Между тем, если будет установлена особая жестокость действий либо доказано совершение преступления группой лиц, то возможна переквалификация на часть вторую статьи „Убийство“ с рядом квалифицирующих признаков в виде группы лиц и особой жестокости, где предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщил Хозяйкин. По его словам, в ходе расследования в уголовном деле может появиться и обвинение в изнасиловании школьницы, в том числе, изнасилование группой лиц. Наказание за изнасилование несовершеннолетней составляет от восьми до 15 лет лишения свободы. «В любом случае, для правильной квалификации необходимо будет установить какие конкретно действия были совершены каждым из злоумышленников. Если все причастные лица окажутся несовершеннолетними, то максимально возможный размер наказания не может превышать 10 лет лишения свободы. При этом на конечный размер наказания будет влиять набор установленных отягчающих и смягчающих вину обстоятельств», — подытожил Хозяйкин. О преступлении, совершенном в поселке Октябрьский, стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил возле путей окровавленное тело девушки, которая была без сознания. Прибывшие на место медики экстренно доставили девочку в больницу в тяжелом состоянии. В поджоге школьницы обвинили ее знакомого — 16-летнего местного подростка, которого в этот же день задержали и допросили следователи. Он обвиняется в покушении на убийство и заключен под стражу на два месяца. Существует несколько версий произошедшего. По одной из них, десятиклассник изнасиловал девочку, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег. По другой версии, соучастников преступления было трое. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, расследование уголовного дела взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в поджоге 15-летней девочки в поселке Октябрьском (Пермский край), может быть переквалифицировано на более тяжкое, однако пожизненное лишение свободы ему не грозит. Такую оценку дал адвокат Иван Хозяйкин, анализируя инцидент, произошедший 8 июля. «На данный момент в совершении преступления обвиняется только один подросток. Ему вменяют покушение на убийство. Между тем, если будет установлена особая жестокость действий либо доказано совершение преступления группой лиц, то возможна переквалификация на часть вторую статьи „Убийство“ с рядом квалифицирующих признаков в виде группы лиц и особой жестокости, где предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщил Хозяйкин. По его словам, в ходе расследования в уголовном деле может появиться и обвинение в изнасиловании школьницы, в том числе, изнасилование группой лиц. Наказание за изнасилование несовершеннолетней составляет от восьми до 15 лет лишения свободы. «В любом случае, для правильной квалификации необходимо будет установить какие конкретно действия были совершены каждым из злоумышленников. Если все причастные лица окажутся несовершеннолетними, то максимально возможный размер наказания не может превышать 10 лет лишения свободы. При этом на конечный размер наказания будет влиять набор установленных отягчающих и смягчающих вину обстоятельств», — подытожил Хозяйкин. О преступлении, совершенном в поселке Октябрьский, стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил возле путей окровавленное тело девушки, которая была без сознания. Прибывшие на место медики экстренно доставили девочку в больницу в тяжелом состоянии. В поджоге школьницы обвинили ее знакомого — 16-летнего местного подростка, которого в этот же день задержали и допросили следователи. Он обвиняется в покушении на убийство и заключен под стражу на два месяца. Существует несколько версий произошедшего. По одной из них, десятиклассник изнасиловал девочку, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег. По другой версии, соучастников преступления было трое. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, расследование уголовного дела взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.