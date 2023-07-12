Застройщик поменял проект элитного ЖК в центре Челябинска

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Площадь квартир в новом ЖК «Пушкин» составит от 40 до 120 квадратных метров Фото:

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций (СЗ ЮУ КЖСИ) скорректирует проект нового ЖК бизнес-класса «Пушкин», который будет построен в Центральном районе Челябинска. Об особенностях проекта высотного здания во время выездного пресс-тура URA.RU рассказали представители застройщика.

«Это уникальный проект для города. Изначально мы планировали немного другой конструктив, н опроизошла корректировка по высоте. Сейчас у нас идет корректировка проекта. Дом будет от семи до 14 этажей, бизнес-класс. Будет уделяться большое внимание деталям. В здании появятся дизайнерские лобби, холлы, четыре эксплуатируемые кровли, где будут располагаться детские площадки и общие зоны отдыха для создания общего комьюнити этого дома», — сообщила URA.RU гендиректор АН «Выбор», входящего в структуру ЮУ КЖСИ Ольга Валова.

По ее словам, высотное здание рассчитано не только на семьи с детьми, но и на людей, которые живут одни в центре города. В монолитно-каркасном доме будут представлены квартиры с расширенными оконными проемами в чистовой и предчистовой отделке — от однокомнатных до двухъярусных. Их площадь составит от 40 до 120 квадратных метров. Помимо этого, в жилом комплексе предусмотрены наземная и подземная парковка. Строительство начнется этом году. В 2025 году дом планируется сдать в эксплуатацию.

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Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций (СЗ ЮУ КЖСИ) скорректирует проект нового ЖК бизнес-класса «Пушкин», который будет построен в Центральном районе Челябинска. Об особенностях проекта высотного здания во время выездного пресс-тура URA.RU рассказали представители застройщика. «Это уникальный проект для города. Изначально мы планировали немного другой конструктив, н опроизошла корректировка по высоте. Сейчас у нас идет корректировка проекта. Дом будет от семи до 14 этажей, бизнес-класс. Будет уделяться большое внимание деталям. В здании появятся дизайнерские лобби, холлы, четыре эксплуатируемые кровли, где будут располагаться детские площадки и общие зоны отдыха для создания общего комьюнити этого дома», — сообщила URA.RU гендиректор АН «Выбор», входящего в структуру ЮУ КЖСИ Ольга Валова. По ее словам, высотное здание рассчитано не только на семьи с детьми, но и на людей, которые живут одни в центре города. В монолитно-каркасном доме будут представлены квартиры с расширенными оконными проемами в чистовой и предчистовой отделке — от однокомнатных до двухъярусных. Их площадь составит от 40 до 120 квадратных метров. Помимо этого, в жилом комплексе предусмотрены наземная и подземная парковка. Строительство начнется этом году. В 2025 году дом планируется сдать в эксплуатацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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