Неизвестный заявил о минировании Останкинской телебашни в Москве

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Монумент "Покорители космоса" на ВДНХ. Москва, телебашня, вещание, останкинская телебашня, останкино, телевиение
Экстренные службы проверяют возможное минирование Останкинской телебашни Фото:

Неизвестный человек сообщил о возможном «минировании» Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Неизвестный сообщил о минировании Останкинской телебашни в Москве», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что предпринимаются меры для проведения проверки, включая приезд сотрудников оперативных служб и кинологов. На данный момент эвакуация не проводится, заключили в экстренных службах.

URA.RU после публикации новости направило запрос в ФСБ. Ответ на него ожидается.

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Неизвестный человек сообщил о возможном «минировании» Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах. «Неизвестный сообщил о минировании Останкинской телебашни в Москве», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что предпринимаются меры для проведения проверки, включая приезд сотрудников оперативных служб и кинологов. На данный момент эвакуация не проводится, заключили в экстренных службах. URA.RU после публикации новости направило запрос в ФСБ. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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