Неизвестный заявил о минировании Останкинской телебашни в Москве

Экстренные службы проверяют возможное минирование Останкинской телебашни
Неизвестный человек сообщил о возможном «минировании» Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Неизвестный сообщил о минировании Останкинской телебашни в Москве», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что предпринимаются меры для проведения проверки, включая приезд сотрудников оперативных служб и кинологов. На данный момент эвакуация не проводится, заключили в экстренных службах.
URA.RU после публикации новости направило запрос в ФСБ. Ответ на него ожидается.
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