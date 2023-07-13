Shot сообщил о минировании Госдумы ЛГБТ-активистами

Представители «Партизанского движения против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ» предположительно заминировали Госдуму и Минфин. Информация об этом проверяется.
«Госдуму и Минфин заминировало «Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ», — сообщает telegram-канал Shot. Представители этого движения рассказали, что они заминировали данные объекты. Информация об инциденте проверяется.
URA.RU направило запрос в Госдуму РФ и ФСБ России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее Госдума приняла законопроект о запрете смены пола во втором чтении. Из поправок следует, что лица, сменившие пол, не смогут стать опекунами, а их браки будут аннулированы.
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