Shot сообщил о минировании Госдумы ЛГБТ-активистами

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума заминирована ЛГБТ-активистами, пишет Shot Фото:

Представители «Партизанского движения против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ» предположительно заминировали Госдуму и Минфин. Информация об этом проверяется.

«Госдуму и Минфин заминировало «Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ», — сообщает telegram-канал Shot. Представители этого движения рассказали, что они заминировали данные объекты. Информация об инциденте проверяется.

URA.RU направило запрос в Госдуму РФ и ФСБ России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете смены пола во втором чтении. Из поправок следует, что лица, сменившие пол, не смогут стать опекунами, а их браки будут аннулированы.

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Представители «Партизанского движения против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ» предположительно заминировали Госдуму и Минфин. Информация об этом проверяется. «Госдуму и Минфин заминировало «Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ», — сообщает telegram-канал Shot. Представители этого движения рассказали, что они заминировали данные объекты. Информация об инциденте проверяется. URA.RU направило запрос в Госдуму РФ и ФСБ России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Госдума приняла законопроект о запрете смены пола во втором чтении. Из поправок следует, что лица, сменившие пол, не смогут стать опекунами, а их браки будут аннулированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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