Из помещения вывезли всех людей, но животные остались на месте
В Екатеринбурге из зоопарка срочно выводят посетителей. На почту учреждения пришло письмо о минировании.
«На почту зоопарка пришло сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр».
Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями зоопарка. Ни в дирекции, ни в научно-просветительском отделе на звонок не ответили. Также был отправлен запрос в полицию Екатеринбурга, на момент публикации ответа на запрос не поступало.
В Екатеринбурге эвакуируют посетителей зоопарка из-за сообщения о минировании
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