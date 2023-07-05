В Екатеринбурге экстренно вывели посетителей зоопарка. Фото

В Екатеринбурге эвакуируют посетителей зоопарка из-за сообщения о минировании

05 июля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Из помещения вывезли всех людей, но животные остались на месте Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге из зоопарка срочно выводят посетителей. На почту учреждения пришло письмо о минировании. «На почту зоопарка пришло сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями зоопарка. Ни в дирекции, ни в научно-просветительском отделе на звонок не ответили. Также был отправлен запрос в полицию Екатеринбурга, на момент публикации ответа на запрос не поступало. В Екатеринбурге эвакуируют посетителей зоопарка из-за сообщения о минировании Фото: telegram-канал «Бандитский центр»

В Екатеринбурге из зоопарка срочно выводят посетителей. На почту учреждения пришло письмо о минировании. «На почту зоопарка пришло сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями зоопарка. Ни в дирекции, ни в научно-просветительском отделе на звонок не ответили. Также был отправлен запрос в полицию Екатеринбурга, на момент публикации ответа на запрос не поступало.