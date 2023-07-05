В Екатеринбурге экстренно вывели посетителей зоопарка. Фото

В Екатеринбурге эвакуируют посетителей зоопарка из-за сообщения о минировании
© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в Зоопарке. Екатеринбург, зоопарк
Из помещения вывезли всех людей, но животные остались на месте Фото:

В Екатеринбурге из зоопарка срочно выводят посетителей. На почту учреждения пришло письмо о минировании.

«На почту зоопарка пришло сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр».

Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями зоопарка. Ни в дирекции, ни в научно-просветительском отделе на звонок не ответили. Также был отправлен запрос в полицию Екатеринбурга, на момент публикации ответа на запрос не поступало.

В Екатеринбурге эвакуируют посетителей зоопарка из-за сообщения о минировании
В Екатеринбурге эвакуируют посетителей зоопарка из-за сообщения о минировании
Фото:

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В Екатеринбурге из зоопарка срочно выводят посетителей. На почту учреждения пришло письмо о минировании. «На почту зоопарка пришло сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями зоопарка. Ни в дирекции, ни в научно-просветительском отделе на звонок не ответили. Также был отправлен запрос в полицию Екатеринбурга, на момент публикации ответа на запрос не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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