В Екатеринбурге на день задержали рейс в Душанбе

16 июля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Рейс Екатеринбург — Душанбе задержали на 26 часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге по технической причине более чем на сутки задержали авиарейс в Душанбе. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ход дела. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП). «Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщает telegram-канал пресс-службы УТП. Самолет должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово 16 июля в 14:05, однако теперь вылет состоится только 17 июля в 16:00. На рейс зарегистрировано 120 пассажиров, добавили в пресс-службе УТП.

В Екатеринбурге по технической причине более чем на сутки задержали авиарейс в Душанбе. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ход дела. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП). «Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщает telegram-канал пресс-службы УТП. Самолет должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово 16 июля в 14:05, однако теперь вылет состоится только 17 июля в 16:00. На рейс зарегистрировано 120 пассажиров, добавили в пресс-службе УТП.