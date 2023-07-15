15 июля 2023

В Екатеринбурге на день задержали рейс в Душанбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, багаж, самолет
Рейс Екатеринбург — Душанбе задержали на 26 часов Фото:

В Екатеринбурге по технической причине более чем на сутки задержали авиарейс в Душанбе. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ход дела. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП).

«Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщает telegram-канал пресс-службы УТП.

Самолет должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово 16 июля в 14:05, однако теперь вылет состоится только 17 июля в 16:00. На рейс зарегистрировано 120 пассажиров, добавили в пресс-службе УТП.

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В Екатеринбурге по технической причине более чем на сутки задержали авиарейс в Душанбе. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ход дела. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП). «Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщает telegram-канал пресс-службы УТП. Самолет должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово 16 июля в 14:05, однако теперь вылет состоится только 17 июля в 16:00. На рейс зарегистрировано 120 пассажиров, добавили в пресс-службе УТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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