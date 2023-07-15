В Екатеринбурге на день задержали рейс в Душанбе

В Екатеринбурге по технической причине более чем на сутки задержали авиарейс в Душанбе. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ход дела. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры (УТП).
«Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщает telegram-канал пресс-службы УТП.
Самолет должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово 16 июля в 14:05, однако теперь вылет состоится только 17 июля в 16:00. На рейс зарегистрировано 120 пассажиров, добавили в пресс-службе УТП.
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