Лучший шеф-повар Екатеринбурга снялся в фильме

Шеф-повар Сергей Мирошников стал героем фильма о кухне в Свердловской области

Съемки фильма проходили в ресторане Мирошникова Kitchen Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лучший шеф-повар (по версии премии WhereToEat) Сергей Мирошников стал героем проекта «В поисках вкуса», который рассказывает о характерных гастроособенностях региона. Об этом URA.RU рассказали представители команды Street Food Russia.

«В третьем выпуске руководитель объединения Александр Исаев посетил Свердловскую область. Его собеседниками стали: гастрокритик Яков Можаев, бренд-шеф ресторана Kitchen и идеолог движения Антентичной уральской кухни Сергей Мирошников (Мирон), начальник рыбного участка „Белоярская АЭС — Авто“ Юлия Рыбакова, сыровар „Соболев Сыра“ Илья Субботин и другие уральцы», — сообщили представители Street Food Russia. Также есть выпуски, посвященные Курской и Ростовской области.

Авторами исследовательского проекта стали шеф-повара, гастроэнтузиасты и популяризаторы уличной еды в России, которые объединились в команду Street Food Russia. Они ездят по регионам, общаются с поварами и производителями локальных продуктов, чтобы понять гастрономический характер того или иного субъекта РФ.

Новый выпуск «В поисках вкуса» представят 22 июля на Зареченском фестивале уличной еды, где будет представлено 30 проектов классики мирового стритфуда и авторской кухни. Также посмотреть фильм можно на сайте Street Food Russia, YouTube или в ВК.

В 2022 году Мирошникова был признан лучшим шеф-поваром Екатеринбурга, спустя год панорамный ресторан шефа Kitchen вошел в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA в категории «Лучший ресторан России». Помимо этого, кулинар возглавляет фестиваль «Аутентичной уральской кухни», который пропагандирует готовку из локальных продуктов, поданных в необычном формате и виде.