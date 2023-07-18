Суд арестовал россиянку, помогавшую Украине готовить теракт в Ярославской области

Кировский районный суд Ярославля арестовал жительницу Углича Веронику Нетунаеву, которая обвиняется в подготовке к совершению теракта. Россиянка, сотрудничавшая с Украиной, проведет под стражей два месяца.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября», — передает ТАСС сообщение судьи. Женщина обвиняется в приготовлении к совершению теракта на Углической ГЭС. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
По данным ФСБ, Нетунаева сотрудничала с украинским куратором. Судя по переписке в мессенджере, она передавала ему информацию об Угличевской ГЭС. Собранную информацию спецслужбы Украины планировали использовать, чтобы ударить по гидроэлектростанции беспилотником.
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