Суд арестовал россиянку, помогавшую Украине готовить теракт в Ярославской области

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Обвиняемая в подготовке теракта проведет под стражей два месяца, до 13 сентября Фото:

Кировский районный суд Ярославля арестовал жительницу Углича Веронику Нетунаеву, которая обвиняется в подготовке к совершению теракта. Россиянка, сотрудничавшая с Украиной, проведет под стражей два месяца.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября», — передает ТАСС сообщение судьи. Женщина обвиняется в приготовлении к совершению теракта на Углической ГЭС. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

По данным ФСБ, Нетунаева сотрудничала с украинским куратором. Судя по переписке в мессенджере, она передавала ему информацию об Угличевской ГЭС. Собранную информацию спецслужбы Украины планировали использовать, чтобы ударить по гидроэлектростанции беспилотником.

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Кировский районный суд Ярославля арестовал жительницу Углича Веронику Нетунаеву, которая обвиняется в подготовке к совершению теракта. Россиянка, сотрудничавшая с Украиной, проведет под стражей два месяца. «Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября», — передает ТАСС сообщение судьи. Женщина обвиняется в приготовлении к совершению теракта на Углической ГЭС. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет. По данным ФСБ, Нетунаева сотрудничала с украинским куратором. Судя по переписке в мессенджере, она передавала ему информацию об Угличевской ГЭС. Собранную информацию спецслужбы Украины планировали использовать, чтобы ударить по гидроэлектростанции беспилотником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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