Спецслужбы Украины планировали теракт с помощью беспилотников на гидроэлектростанции в Ярославской области. Об этом следует из оперативной съемки ФСБ РФ.
«На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС в регионе», — пишет РИА Новости, ссылаясь на видео, обнародованное ФСБ. Там отмечают, что теракт планировали совершить с помощью беспилотников.
Ранее ФСБ задержала россиянку, которая помогала Украине готовить теракт в Ярославской области. Задержанная работала по заданию украинских спецслужб: собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области.
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