Задержанная ФСБ россиянка готовила теракт на Угличской ГЭС. Видео

18 июля 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Теракт планировали совершить с помощью беспилотников Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спецслужбы Украины планировали теракт с помощью беспилотников на гидроэлектростанции в Ярославской области. Об этом следует из оперативной съемки ФСБ РФ. «На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС в регионе», — пишет РИА Новости, ссылаясь на видео, обнародованное ФСБ. Там отмечают, что теракт планировали совершить с помощью беспилотников. Ранее ФСБ задержала россиянку, которая помогала Украине готовить теракт в Ярославской области. Задержанная работала по заданию украинских спецслужб: собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области.

Спецслужбы Украины планировали теракт с помощью беспилотников на гидроэлектростанции в Ярославской области. Об этом следует из оперативной съемки ФСБ РФ. «На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС в регионе», — пишет РИА Новости, ссылаясь на видео, обнародованное ФСБ. Там отмечают, что теракт планировали совершить с помощью беспилотников. Ранее ФСБ задержала россиянку, которая помогала Украине готовить теракт в Ярославской области. Задержанная работала по заданию украинских спецслужб: собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области.