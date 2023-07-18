Задержанная ФСБ россиянка готовила теракт на Угличской ГЭС. Видео

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Теракт планировали совершить с помощью беспилотников Фото:

Спецслужбы Украины планировали теракт с помощью беспилотников на гидроэлектростанции в Ярославской области. Об этом следует из оперативной съемки ФСБ РФ.

«На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС в регионе», — пишет РИА Новости, ссылаясь на видео, обнародованное ФСБ. Там отмечают, что теракт планировали совершить с помощью беспилотников.

Ранее ФСБ задержала россиянку, которая помогала Украине готовить теракт в Ярославской области. Задержанная работала по заданию украинских спецслужб: собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области.

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Спецслужбы Украины планировали теракт с помощью беспилотников на гидроэлектростанции в Ярославской области. Об этом следует из оперативной съемки ФСБ РФ. «На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС в регионе», — пишет РИА Новости, ссылаясь на видео, обнародованное ФСБ. Там отмечают, что теракт планировали совершить с помощью беспилотников. Ранее ФСБ задержала россиянку, которая помогала Украине готовить теракт в Ярославской области. Задержанная работала по заданию украинских спецслужб: собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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