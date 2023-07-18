В Кольцово задержали вылет самолета в Стамбул
В Кольцово задержали вылет самолета по маршруту Екатеринбург — Стамбул (Турция). Об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.
«В аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 по маршруту Екатеринбург — Стамбул. Рейс совершает авиакомпании „Аэрофлот“», — указано на сайте Кольцово.
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге отменили рейс в Турцию. Лайнер из Кольцово должен был вылететь 18 июля в 17:35 и приземлиться в Анталье в 21:00.
Задержка рейса в аэропорту Кольцово
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