18 июля 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Турцию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, погрузка багажа, авиакомпания аэрофлот, авиакомпания aeroflot
В Кольцово задержали вылет самолета в Стамбул Фото:

В Кольцово задержали вылет самолета по маршруту Екатеринбург — Стамбул (Турция). Об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.

«В аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 по маршруту Екатеринбург — Стамбул. Рейс совершает авиакомпании „Аэрофлот“», — указано на сайте Кольцово.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге отменили рейс в Турцию. Лайнер из Кольцово должен был вылететь 18 июля в 17:35 и приземлиться в Анталье в 21:00.

Задержка рейса в аэропорту Кольцово
Задержка рейса в аэропорту Кольцово

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В Кольцово задержали вылет самолета по маршруту Екатеринбург — Стамбул (Турция). Об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. «В аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 по маршруту Екатеринбург — Стамбул. Рейс совершает авиакомпании „Аэрофлот“», — указано на сайте Кольцово. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге отменили рейс в Турцию. Лайнер из Кольцово должен был вылететь 18 июля в 17:35 и приземлиться в Анталье в 21:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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