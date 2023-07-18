Организаторы аналога Универсиады анонсировали, какие иностранные спортсмены приедут в Екатеринбург

В Екатеринбург прибудут спортсмены из Африки и Латинской Америки на фестивали университетского спорта

19 июля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет с 19 по 31 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU На Международный фестиваль университетского спорта приедут спортсмены из Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщает департамент информационно политики. «В августе 2023 года в Екатеринбург приедут спортсмены из университетов Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора», — заявили представители свердловского правительства. Также ожидаются команды из государств-участников БРИКС, членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Как заявил руководитель дирекции фестиваля университетского спорта Александр Чернов, перед стартом состязаний будет представлен полный список страны-участницы. «У нас будет уникальное событие. На современных объектах, с достойной конкуренцией во всех 14 видах спорта. Мы обеспечим участникам радушный прием, — сообщил Чернов. Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Цены на билеты начинаются от 80 рублей, сейчас поступило более 500 групповых заявок. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Международный фестиваль университетского спорта приедут спортсмены из Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщает департамент информационно политики. «В августе 2023 года в Екатеринбург приедут спортсмены из университетов Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора», — заявили представители свердловского правительства. Также ожидаются команды из государств-участников БРИКС, членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Как заявил руководитель дирекции фестиваля университетского спорта Александр Чернов, перед стартом состязаний будет представлен полный список страны-участницы. «У нас будет уникальное событие. На современных объектах, с достойной конкуренцией во всех 14 видах спорта. Мы обеспечим участникам радушный прием, — сообщил Чернов. Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Цены на билеты начинаются от 80 рублей, сейчас поступило более 500 групповых заявок. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля.