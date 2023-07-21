Экономист: из-за повышения ЦБ ключевой ставки в Екатеринбурге упадут цены на жилье

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В Екатеринбурге подешевеет жилье на 15% из-за новой ключевой ставки, считает экономист Калугин Фото:

Из-за повышения Центробанком РФ (ЦБ) ключевой ставки с 7,5% до 8,5% в Екатеринбурге подешевеют квартиры на 10-15%. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.

«Жилье станут покупать еще реже. Чем дороже деньги, тем меньше спрос, это однозначно. В лучше случае, мы можем ожидать стагнацию цен на недвижимость, в худшем случае — падение цен на 10-15%. Тем не менее я не то, что допускаю снижение стоимости и моржи застройщиков, я считаю это наиболее вероятным», — сказал Калугин.

Также собеседник агентства отметил, что повышение ставки никак не сыграет на стоимости рубля. «Рубль сейчас мало зависит от ставки, по большей части он определяется экспортным и импортным сальдо. Ставка не повлияет на рост курса», — подытожил он.

Ранее URA.RU писало, что Центробанк Российской Федерации повысил ключевую ставку до 8,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России.

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Из-за повышения Центробанком РФ (ЦБ) ключевой ставки с 7,5% до 8,5% в Екатеринбурге подешевеют квартиры на 10-15%. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился экономист Виталий Калугин. «Жилье станут покупать еще реже. Чем дороже деньги, тем меньше спрос, это однозначно. В лучше случае, мы можем ожидать стагнацию цен на недвижимость, в худшем случае — падение цен на 10-15%. Тем не менее я не то, что допускаю снижение стоимости и моржи застройщиков, я считаю это наиболее вероятным», — сказал Калугин. Также собеседник агентства отметил, что повышение ставки никак не сыграет на стоимости рубля. «Рубль сейчас мало зависит от ставки, по большей части он определяется экспортным и импортным сальдо. Ставка не повлияет на рост курса», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что Центробанк Российской Федерации повысил ключевую ставку до 8,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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