Экономист: из-за повышения ЦБ ключевой ставки в Екатеринбурге упадут цены на жилье

21 июля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге подешевеет жилье на 15% из-за новой ключевой ставки, считает экономист Калугин Фото: Московец Илья © URA.RU Из-за повышения Центробанком РФ (ЦБ) ключевой ставки с 7,5% до 8,5% в Екатеринбурге подешевеют квартиры на 10-15%. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился экономист Виталий Калугин. «Жилье станут покупать еще реже. Чем дороже деньги, тем меньше спрос, это однозначно. В лучше случае, мы можем ожидать стагнацию цен на недвижимость, в худшем случае — падение цен на 10-15%. Тем не менее я не то, что допускаю снижение стоимости и моржи застройщиков, я считаю это наиболее вероятным», — сказал Калугин. Также собеседник агентства отметил, что повышение ставки никак не сыграет на стоимости рубля. «Рубль сейчас мало зависит от ставки, по большей части он определяется экспортным и импортным сальдо. Ставка не повлияет на рост курса», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что Центробанк Российской Федерации повысил ключевую ставку до 8,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России.

Из-за повышения Центробанком РФ (ЦБ) ключевой ставки с 7,5% до 8,5% в Екатеринбурге подешевеют квартиры на 10-15%. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился экономист Виталий Калугин. «Жилье станут покупать еще реже. Чем дороже деньги, тем меньше спрос, это однозначно. В лучше случае, мы можем ожидать стагнацию цен на недвижимость, в худшем случае — падение цен на 10-15%. Тем не менее я не то, что допускаю снижение стоимости и моржи застройщиков, я считаю это наиболее вероятным», — сказал Калугин. Также собеседник агентства отметил, что повышение ставки никак не сыграет на стоимости рубля. «Рубль сейчас мало зависит от ставки, по большей части он определяется экспортным и импортным сальдо. Ставка не повлияет на рост курса», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что Центробанк Российской Федерации повысил ключевую ставку до 8,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России.