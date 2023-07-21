21 июля 2023
20 июля 2023

Бастрыкин занялся вопросом гибели рыбы в реке ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о гибели рыбы Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о гибели рыбы в реке ХМАО. Об этом сообщает ведомство.

«Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по информации о гибели рыбы в ХМАО. В СМИ распространилась информация о массовой гибели осетровых рыб в результате загрязнения нефтепродуктами реки и бесконтрольного их сброса в водоем в районе поселка Банный Ханты-Мансийского автономного округа. Профильные ведомства меры реагирования не принимают», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о гибели рыбы в реке ХМАО. Об этом сообщает ведомство. «Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по информации о гибели рыбы в ХМАО. В СМИ распространилась информация о массовой гибели осетровых рыб в результате загрязнения нефтепродуктами реки и бесконтрольного их сброса в водоем в районе поселка Банный Ханты-Мансийского автономного округа. Профильные ведомства меры реагирования не принимают», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...