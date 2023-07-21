Бастрыкин занялся вопросом гибели рыбы в реке ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о гибели рыбы в реке ХМАО. Об этом сообщает ведомство.
«Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по информации о гибели рыбы в ХМАО. В СМИ распространилась информация о массовой гибели осетровых рыб в результате загрязнения нефтепродуктами реки и бесконтрольного их сброса в водоем в районе поселка Банный Ханты-Мансийского автономного округа. Профильные ведомства меры реагирования не принимают», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.
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