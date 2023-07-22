В Сургутском районе ХМАО мотоциклист врезался в металлическое ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир. Об этом сообщила полиция региона в социальных сетях.
«Около 08:43 часов на 39 километре автодороги Сургут- Нижневартовск (Сургутский район) произошло ДТП. По предварительной информации, гражданин 1983 года рождения, управляя мотоциклом „Сузуки“, двигался со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, допустил неуправляемый занос и столкновение с металлическим ограждением. В результате происшествия водитель и пассажир 1977 года рождения погибли на месте», — пишет ведомство в telegram-канале.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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