22 июля 2023
21 июля 2023

В ХМАО мотоциклист с пассажиром погибли, врезавшись в ограждение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мотоциклист допустил занос, а после врезался в ограждение Фото:

В Сургутском районе ХМАО мотоциклист врезался в металлическое ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир. Об этом сообщила полиция региона в социальных сетях.

«Около 08:43 часов на 39 километре автодороги Сургут- Нижневартовск (Сургутский район) произошло ДТП. По предварительной информации, гражданин 1983 года рождения, управляя мотоциклом „Сузуки“, двигался со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, допустил неуправляемый занос и столкновение с металлическим ограждением. В результате происшествия водитель и пассажир 1977 года рождения погибли на месте», — пишет ведомство в telegram-канале.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото:

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В Сургутском районе ХМАО мотоциклист врезался в металлическое ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир. Об этом сообщила полиция региона в социальных сетях. «Около 08:43 часов на 39 километре автодороги Сургут- Нижневартовск (Сургутский район) произошло ДТП. По предварительной информации, гражданин 1983 года рождения, управляя мотоциклом „Сузуки“, двигался со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, допустил неуправляемый занос и столкновение с металлическим ограждением. В результате происшествия водитель и пассажир 1977 года рождения погибли на месте», — пишет ведомство в telegram-канале. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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