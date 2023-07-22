В ХМАО мотоциклист с пассажиром погибли, врезавшись в ограждение. Фото

23 июля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Мотоциклист допустил занос, а после врезался в ограждение Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Сургутском районе ХМАО мотоциклист врезался в металлическое ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир. Об этом сообщила полиция региона в социальных сетях. «Около 08:43 часов на 39 километре автодороги Сургут- Нижневартовск (Сургутский район) произошло ДТП. По предварительной информации, гражданин 1983 года рождения, управляя мотоциклом „Сузуки“, двигался со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, допустил неуправляемый занос и столкновение с металлическим ограждением. В результате происшествия водитель и пассажир 1977 года рождения погибли на месте», — пишет ведомство в telegram-канале. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Полиция Югры в telegram-канале, https://t.me/police_ugra

В Сургутском районе ХМАО мотоциклист врезался в металлическое ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир. Об этом сообщила полиция региона в социальных сетях. «Около 08:43 часов на 39 километре автодороги Сургут- Нижневартовск (Сургутский район) произошло ДТП. По предварительной информации, гражданин 1983 года рождения, управляя мотоциклом „Сузуки“, двигался со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, допустил неуправляемый занос и столкновение с металлическим ограждением. В результате происшествия водитель и пассажир 1977 года рождения погибли на месте», — пишет ведомство в telegram-канале. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.