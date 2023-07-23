Бастрыкин взял на контроль инцидент в Академическом, где покупатель избил охранника из-за яблока

24 июля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с избиением охранника в Академическом районе города Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент, который произошел 20 июля в Академическом районе Екатеринбурга. Посетитель магазина «Пятерочка» избил охранника. Причиной жесткой драки стало откусанное яблоко, за которое посетитель супермаркета не захотел платить. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины. В одном из магазинов Екатеринбурга уроженец одной из стран Закавказья применил насилие в отношении охранника, когда последний сделал ему замечание», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства «Следком». По данному факту была организована проверка. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент, который произошел 20 июля в Академическом районе Екатеринбурга. Посетитель магазина «Пятерочка» избил охранника. Причиной жесткой драки стало откусанное яблоко, за которое посетитель супермаркета не захотел платить. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины. В одном из магазинов Екатеринбурга уроженец одной из стран Закавказья применил насилие в отношении охранника, когда последний сделал ему замечание», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства «Следком». По данному факту была организована проверка. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК РФ.