В Нижневартовске жители спальных районов поднимают цены на квартиры из-за нового ТЦ

Владельцы квартир поднимают цены более чем на 20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) жители десятых микрорайонов возле Комсомольского озера начали поднимать цены на свои квартиры после окончания строительства нового торгового центра. Один из местных жителей рассказал URA.RU, что стоимость объектов повышается более чем на 20%.

«Начали продавать однушку в шестнадцатиэтажке рядом с новым торговым центром. Поначалу выставили за 2,8 миллиона, но потом заметили, что такие же квартиры соседи стали продавать где-то по 3,3 миллиона, есть даже за 3,5 миллиона рублей. Пообщались с ними, говорят, что появился торговый комплекс, поэтому можно и повысить цены», — рассказывает житель 10г микрорайона.

Риелторы же отмечают, что тенденция на данный момент, вероятно, носит точечный характер и массового повышения цен в районах не наблюдается. При этом рост стоимости недвижимости на фоне создания торговой инфраструктуры для Нижневартовска — знакомое явление. «После строительства „Грин-Парка“ [в центре города] в первых микрорайонах цены поднялись, хотя там старый жилой фонд. И там пользуются спросом квартиры как на покупку, так и на съем. Плюс в микрорайонах провели реконструкцию дворов, и построили парковки», — рассказывает журналисту агентства руководитель «Центра ипотеки и недвижимости» Альбина Бейсембаева.

При этом на инвестиционную привлекательность районов также влияют и соцобъекты. «Как правило, наличие хорошо развитой социальной инфраструктуры, такой как школы, детские сады и общественные пространства, может привлечь внимание инвесторов в жилую недвижимость и повысить привлекательность района. Но и строительство коммерческих объектов, таких как ТЦ, также формирует инвестиционную привлекательность расположенных рядом жилых домов. А открытие гостиниц или офисных центров может повысить деловую активность и привлечь инвесторов — бизнесменов», — добавляет эксперт в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске построили торговый комплекс рядом с Комсомольским озером. Кроме магазинов, в ТЦ появится фитнес-центр.