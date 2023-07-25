Reuters: Британия собралась воспользоваться уязвимостью ЧВК «Вагнер»

26 июля 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Законодатели призвали Великобританию ввести дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритании следует проявить больше жесткости к членам ЧВК «Вагнер» и воспользоваться их ослабленным положением после провальной попытки мятежа. Об этом сказано в отчете законодателей комитета по иностранным делам страны. «Великобритания должна ужесточить свой подход к наемникам группы Вагнера, пока они уязвимы после неудавшегося мятежа», — цитирует документ Reuters. Уточняется, что в прошлом месяце страну раскритиковали за отсутствие системного подхода к военной компании Евгения Пригожина. Законодатели призвали Соединенное Королевство ввести дополнительные целенаправленные санкции. А также признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории страны. Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против восьми россиян. С точки зрения правительства страны, эти лица являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». Также ограничения были установлены в отношении ряда компаний, связанных с Пригожиным.

Великобритании следует проявить больше жесткости к членам ЧВК «Вагнер» и воспользоваться их ослабленным положением после провальной попытки мятежа. Об этом сказано в отчете законодателей комитета по иностранным делам страны. «Великобритания должна ужесточить свой подход к наемникам группы Вагнера, пока они уязвимы после неудавшегося мятежа», — цитирует документ Reuters. Уточняется, что в прошлом месяце страну раскритиковали за отсутствие системного подхода к военной компании Евгения Пригожина. Законодатели призвали Соединенное Королевство ввести дополнительные целенаправленные санкции. А также признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории страны. Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против восьми россиян. С точки зрения правительства страны, эти лица являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». Также ограничения были установлены в отношении ряда компаний, связанных с Пригожиным.