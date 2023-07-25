25 июля 2023

Reuters: Британия собралась воспользоваться уязвимостью ЧВК «Вагнер»

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Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Законодатели призвали Великобританию ввести дополнительные  санкции против ЧВК «Вагнер» Фото:

Великобритании следует проявить больше жесткости к членам ЧВК «Вагнер» и воспользоваться их ослабленным положением после провальной попытки мятежа. Об этом сказано в отчете законодателей комитета по иностранным делам страны.

«Великобритания должна ужесточить свой подход к наемникам группы Вагнера, пока они уязвимы после неудавшегося мятежа», — цитирует документ Reuters. Уточняется, что в прошлом месяце страну раскритиковали за отсутствие системного подхода к военной компании Евгения Пригожина.

Законодатели призвали Соединенное Королевство ввести дополнительные целенаправленные санкции. А также признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории страны.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против восьми россиян. С точки зрения правительства страны, эти лица являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». Также ограничения были установлены в отношении ряда компаний, связанных с Пригожиным.

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Великобритании следует проявить больше жесткости к членам ЧВК «Вагнер» и воспользоваться их ослабленным положением после провальной попытки мятежа. Об этом сказано в отчете законодателей комитета по иностранным делам страны. «Великобритания должна ужесточить свой подход к наемникам группы Вагнера, пока они уязвимы после неудавшегося мятежа», — цитирует документ Reuters. Уточняется, что в прошлом месяце страну раскритиковали за отсутствие системного подхода к военной компании Евгения Пригожина. Законодатели призвали Соединенное Королевство ввести дополнительные целенаправленные санкции. А также признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории страны. Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против восьми россиян. С точки зрения правительства страны, эти лица являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». Также ограничения были установлены в отношении ряда компаний, связанных с Пригожиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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