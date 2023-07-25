В Тыве четырехлетний мальчик пропал со двора частного дома

Вместе со следователями пропавшего мальчика ищут кинологи
В республике Тыва со двора частного дома пропал четырехлетний мальчик. Следственный комитет проводит проверку.
«25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома. <…> Присматривавший за ним родственник <…> обнаружил отсутствие ребенка [спустя время]. <…> Родственники обратились в правоохранительные органы», —
Первые несколько часов семья мальчика искала ребенка самостоятельно, затем направилась к следователям. После обращения была организована проверка. В настоящий момент следователи проверяют близлежащие дома и опрашивают местных граждан. Также работают кинологи.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.