25 июля 2023

В Тыве четырехлетний мальчик пропал со двора частного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, поиск пропавших, охотник с собакой
Вместе со следователями пропавшего мальчика ищут кинологи Фото:

В республике Тыва со двора частного дома пропал четырехлетний мальчик. Следственный комитет проводит проверку.

«25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома. <…> Присматривавший за ним родственник <…> обнаружил отсутствие ребенка [спустя время]. <…> Родственники обратились в правоохранительные органы», — отмечается на официальном сайте СК по республике.

Первые несколько часов семья мальчика искала ребенка самостоятельно, затем направилась к следователям. После обращения была организована проверка. В настоящий момент следователи проверяют близлежащие дома и опрашивают местных граждан. Также работают кинологи.

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В республике Тыва со двора частного дома пропал четырехлетний мальчик. Следственный комитет проводит проверку. «25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома. <…> Присматривавший за ним родственник <…> обнаружил отсутствие ребенка [спустя время]. <…> Родственники обратились в правоохранительные органы», — отмечается на официальном сайте СК по республике. Первые несколько часов семья мальчика искала ребенка самостоятельно, затем направилась к следователям. После обращения была организована проверка. В настоящий момент следователи проверяют близлежащие дома и опрашивают местных граждан. Также работают кинологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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