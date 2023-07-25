В Тыве четырехлетний мальчик пропал со двора частного дома

26 июля 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Вместе со следователями пропавшего мальчика ищут кинологи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В республике Тыва со двора частного дома пропал четырехлетний мальчик. Следственный комитет проводит проверку. «25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома. <…> Присматривавший за ним родственник <…> обнаружил отсутствие ребенка [спустя время]. <…> Родственники обратились в правоохранительные органы», — отмечается на официальном сайте СК по республике. Первые несколько часов семья мальчика искала ребенка самостоятельно, затем направилась к следователям. После обращения была организована проверка. В настоящий момент следователи проверяют близлежащие дома и опрашивают местных граждан. Также работают кинологи.

В республике Тыва со двора частного дома пропал четырехлетний мальчик. Следственный комитет проводит проверку. «25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома. <…> Присматривавший за ним родственник <…> обнаружил отсутствие ребенка [спустя время]. <…> Родственники обратились в правоохранительные органы», — отмечается на официальном сайте СК по республике. Первые несколько часов семья мальчика искала ребенка самостоятельно, затем направилась к следователям. После обращения была организована проверка. В настоящий момент следователи проверяют близлежащие дома и опрашивают местных граждан. Также работают кинологи.