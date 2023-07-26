ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию в Подмосковье. Видео

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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
ФСБ изъяла 57 килограммов наркотиков с подпольной нарколаборатории Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала подпольную нарколабораторию на территории Подмосковья. Управление ей велось с Украины.

«На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Их заявление приводит ТАСС. Всего изъято 57 килограммов наркотических веществ.

В июле ФСБ задержала несколько россиян, которые помогали организовывать теракты по указанию Украины. Они собирали информацию об объектах инфраструктуры.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала подпольную нарколабораторию на территории Подмосковья. Управление ей велось с Украины. «На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Их заявление приводит ТАСС. Всего изъято 57 килограммов наркотических веществ. В июле ФСБ задержала несколько россиян, которые помогали организовывать теракты по указанию Украины. Они собирали информацию об объектах инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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