Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала подпольную нарколабораторию на территории Подмосковья. Управление ей велось с Украины.
«На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Их заявление приводит ТАСС. Всего изъято 57 килограммов наркотических веществ.
В июле ФСБ задержала несколько россиян, которые помогали организовывать теракты по указанию Украины. Они собирали информацию об объектах инфраструктуры.
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