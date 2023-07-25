В Свердловской области закончилась вакцина от ветряной оспы из Бельгии

Бельгийская вакцина от ветряной оспы «Варилрикс» закончилась в Свердловской области

26 июля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Вакцина «Варилрикс» кончилась в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области закончились партии вакцин от ветрянки. Речь идет о бельгийской вакцине «Варилрикс». Как рассказал корреспонденту URA.RU осведомленный источник, проблемы с наличием вакцин начались еще весной. «В регионе кончились вакцины от ветрянки. Их нет в больницах. Также не найти бельгийскую вакцину „Варилрикс“ в аптеках, причем отсутствует препарат даже в крупных аптечных сетях. Понимания, когда будут поставки, пока нет», — отмечает источник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там посоветовали обратиться в Министерство промышленности и торговли России. В пресс-службе Минпромторга РФ журналисту URA.RU сообщили о том, что на вопросы, связанные с поставками бельгийской вакцины, смогут ответить в Минздраве РФ. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ветряная оспа (ветрянка) — острое инфекционное заболевание, характеризующееся доброкачественным течением, умеренной лихорадкой, появлением на коже и слизистых оболочках мелких пузырьков с прозрачным содержимым. Возбудителем заболевания является вирус герпеса 3-го типа.

В Свердловской области закончились партии вакцин от ветрянки. Речь идет о бельгийской вакцине «Варилрикс». Как рассказал корреспонденту URA.RU осведомленный источник, проблемы с наличием вакцин начались еще весной. «В регионе кончились вакцины от ветрянки. Их нет в больницах. Также не найти бельгийскую вакцину „Варилрикс“ в аптеках, причем отсутствует препарат даже в крупных аптечных сетях. Понимания, когда будут поставки, пока нет», — отмечает источник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там посоветовали обратиться в Министерство промышленности и торговли России. В пресс-службе Минпромторга РФ журналисту URA.RU сообщили о том, что на вопросы, связанные с поставками бельгийской вакцины, смогут ответить в Минздраве РФ. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ветряная оспа (ветрянка) — острое инфекционное заболевание, характеризующееся доброкачественным течением, умеренной лихорадкой, появлением на коже и слизистых оболочках мелких пузырьков с прозрачным содержимым. Возбудителем заболевания является вирус герпеса 3-го типа.