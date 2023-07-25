25 июля 2023

В Свердловской области закончилась вакцина от ветряной оспы из Бельгии

Бельгийская вакцина от ветряной оспы «Варилрикс» закончилась в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина «Варилрикс» кончилась в регионе Фото:

В Свердловской области закончились партии вакцин от ветрянки. Речь идет о бельгийской вакцине «Варилрикс». Как рассказал корреспонденту URA.RU осведомленный источник, проблемы с наличием вакцин начались еще весной.

«В регионе кончились вакцины от ветрянки. Их нет в больницах. Также не найти бельгийскую вакцину „Варилрикс“ в аптеках, причем отсутствует препарат даже в крупных аптечных сетях. Понимания, когда будут поставки, пока нет», — отмечает источник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там посоветовали обратиться в Министерство промышленности и торговли России. В пресс-службе Минпромторга РФ журналисту URA.RU сообщили о том, что на вопросы, связанные с поставками бельгийской вакцины, смогут ответить в Минздраве РФ. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ветряная оспа (ветрянка) — острое инфекционное заболевание, характеризующееся доброкачественным течением, умеренной лихорадкой, появлением на коже и слизистых оболочках мелких пузырьков с прозрачным содержимым. Возбудителем заболевания является вирус герпеса 3-го типа.

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В Свердловской области закончились партии вакцин от ветрянки. Речь идет о бельгийской вакцине «Варилрикс». Как рассказал корреспонденту URA.RU осведомленный источник, проблемы с наличием вакцин начались еще весной. «В регионе кончились вакцины от ветрянки. Их нет в больницах. Также не найти бельгийскую вакцину „Варилрикс“ в аптеках, причем отсутствует препарат даже в крупных аптечных сетях. Понимания, когда будут поставки, пока нет», — отмечает источник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там посоветовали обратиться в Министерство промышленности и торговли России. В пресс-службе Минпромторга РФ журналисту URA.RU сообщили о том, что на вопросы, связанные с поставками бельгийской вакцины, смогут ответить в Минздраве РФ. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ветряная оспа (ветрянка) — острое инфекционное заболевание, характеризующееся доброкачественным течением, умеренной лихорадкой, появлением на коже и слизистых оболочках мелких пузырьков с прозрачным содержимым. Возбудителем заболевания является вирус герпеса 3-го типа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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