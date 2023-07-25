25 июля 2023

Челябинцы стали активно бронировать новогодние туры

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя ярмарка на Красной Площади. Москва, карусели, зима, красная площадь, новый год, новогодняя ярмарка, аттракцион
Для новогодних каникул челябинцы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи Фото:

Жители Челябинска в июле 2023 года стали бронировать отели на новогодние праздники в девять раз больше, чем в аналогичный период 2022 года. Согласно исследованию, средняя продолжительность поездки составит шесть дней, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия».

«В текущем июле доля бронирований на новогодние праздники в девять раз выше, чем в этот же месяц 2022 года. В среднем жители Челябинска планируют поездки на шесть дней при стоимости номера четыре тысячи рублей в сутки», — рассказали URA.RU в «Яндексе».

Аналитики отмечают, что в 2022 году спрос достиг похожих значений только к середине октября. Тогда активные бронирования начались за 2,5 месяца до праздника, сейчас — за пять. Показатели 2023 года соответствуют допандемийному периоду.

Наиболее популярными у жителей Челябинска стали новогодние каникулы в Москве со средней стоимостью 4,5 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 5,9 тысяч рублей и Сочи — 7,8 тысяч рублей. По жителям России в рейтинге путешествий к этим городам присоединились Казань и Калининград.

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Жители Челябинска в июле 2023 года стали бронировать отели на новогодние праздники в девять раз больше, чем в аналогичный период 2022 года. Согласно исследованию, средняя продолжительность поездки составит шесть дней, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия». «В текущем июле доля бронирований на новогодние праздники в девять раз выше, чем в этот же месяц 2022 года. В среднем жители Челябинска планируют поездки на шесть дней при стоимости номера четыре тысячи рублей в сутки», — рассказали URA.RU в «Яндексе». Аналитики отмечают, что в 2022 году спрос достиг похожих значений только к середине октября. Тогда активные бронирования начались за 2,5 месяца до праздника, сейчас — за пять. Показатели 2023 года соответствуют допандемийному периоду. Наиболее популярными у жителей Челябинска стали новогодние каникулы в Москве со средней стоимостью 4,5 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 5,9 тысяч рублей и Сочи — 7,8 тысяч рублей. По жителям России в рейтинге путешествий к этим городам присоединились Казань и Калининград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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