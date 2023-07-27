27 июля 2023

Пермяков напугало оповещение о вооруженном нападении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Включение сигнала тревоги было несанкционировано Фото:

В Мотовилихинском районе Перми сработал тревожный сигнал о вооруженном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. О сигнале тревоги сообщили обеспокоенные жители в Единую диспетчерскую службу.

«В ЕДДС Перми поступила информация о том, что по улице Макаренко, 21 (МР) заявитель в районе конечной остановки слышит что кто-то говорит в мегафон: „Внимание, вооруженное нападение“», — сообщает пресс-служба. Сигнал тревоги был слышен на протяжении 20 минут.

Также в управлении сообщили, что включение оповещения не было санкционировано. Работу сигнала тревоги проверял сотрудник по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация лицея №9.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мотовилихинском районе Перми сработал тревожный сигнал о вооруженном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. О сигнале тревоги сообщили обеспокоенные жители в Единую диспетчерскую службу. «В ЕДДС Перми поступила информация о том, что по улице Макаренко, 21 (МР) заявитель в районе конечной остановки слышит что кто-то говорит в мегафон: „Внимание, вооруженное нападение“», — сообщает пресс-служба. Сигнал тревоги был слышен на протяжении 20 минут. Также в управлении сообщили, что включение оповещения не было санкционировано. Работу сигнала тревоги проверял сотрудник по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация лицея №9.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...