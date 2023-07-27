Пермяков напугало оповещение о вооруженном нападении

Включение сигнала тревоги было несанкционировано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми сработал тревожный сигнал о вооруженном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. О сигнале тревоги сообщили обеспокоенные жители в Единую диспетчерскую службу.

«В ЕДДС Перми поступила информация о том, что по улице Макаренко, 21 (МР) заявитель в районе конечной остановки слышит что кто-то говорит в мегафон: „Внимание, вооруженное нападение“», — сообщает пресс-служба. Сигнал тревоги был слышен на протяжении 20 минут.

Также в управлении сообщили, что включение оповещения не было санкционировано. Работу сигнала тревоги проверял сотрудник по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация лицея №9.