Пермяков напугало оповещение о вооруженном нападении

В Мотовилихинском районе Перми сработал тревожный сигнал о вооруженном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. О сигнале тревоги сообщили обеспокоенные жители в Единую диспетчерскую службу.
«В ЕДДС Перми поступила информация о том, что по улице Макаренко, 21 (МР) заявитель в районе конечной остановки слышит что кто-то говорит в мегафон: „Внимание, вооруженное нападение“», — сообщает пресс-служба. Сигнал тревоги был слышен на протяжении 20 минут.
Также в управлении сообщили, что включение оповещения не было санкционировано. Работу сигнала тревоги проверял сотрудник по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация лицея №9.
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