28 июля 2023

Жители Копейска отправят солдатскую кашу на передовую. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Каши с мясом и копченостями помогут подкрепиться российским бойцам Фото:
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Предприниматель из Копейска Челябинской области заготовил для военных десятки банок с солдатской кашей. Гуманитарный груз отправят в ближайшее время на передовую, сообщается в соцсетях.

«Наш дорогой друг и волонтер Сергей Алексеевич со своими друзьями решили разбавить рацион наших ребят. Мы не раз писали, что Сергей передает нашим бойцам копчености собственного производства. Но в этот раз мы везем каши», — указано в посте сообщества «Все для Победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным активистов, для бойцов переданы каши рисовые и перловые с мясом, а также гороховая с копченостями. Ранее бизнесмен уже отправлял на передовую копченое мясо, сало, каши с мясом и другие очень нужные бойцам продукты и вещи.

Каши отправят бойцам на передовую
Каши отправят бойцам на передовую

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Предприниматель из Копейска Челябинской области заготовил для военных десятки банок с солдатской кашей. Гуманитарный груз отправят в ближайшее время на передовую, сообщается в соцсетях. «Наш дорогой друг и волонтер Сергей Алексеевич со своими друзьями решили разбавить рацион наших ребят. Мы не раз писали, что Сергей передает нашим бойцам копчености собственного производства. Но в этот раз мы везем каши», — указано в посте сообщества «Все для Победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте». По данным активистов, для бойцов переданы каши рисовые и перловые с мясом, а также гороховая с копченостями. Ранее бизнесмен уже отправлял на передовую копченое мясо, сало, каши с мясом и другие очень нужные бойцам продукты и вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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