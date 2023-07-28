Каши с мясом и копченостями помогут подкрепиться российским бойцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предприниматель из Копейска Челябинской области заготовил для военных десятки банок с солдатской кашей. Гуманитарный груз отправят в ближайшее время на передовую, сообщается в соцсетях.

«Наш дорогой друг и волонтер Сергей Алексеевич со своими друзьями решили разбавить рацион наших ребят. Мы не раз писали, что Сергей передает нашим бойцам копчености собственного производства. Но в этот раз мы везем каши», — указано в посте сообщества «Все для Победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным активистов, для бойцов переданы каши рисовые и перловые с мясом, а также гороховая с копченостями. Ранее бизнесмен уже отправлял на передовую копченое мясо, сало, каши с мясом и другие очень нужные бойцам продукты и вещи.