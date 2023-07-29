29 июля 2023
28 июля 2023

В ХМАО продают два бизнеса по цене четырехкомнатной квартиры в Югре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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"Чапаевские бани" и "Ананьевские". Екатеринбург, баня, халат, отдых
В Сургуте продается банный комплекс и СТО за 13 миллионов рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) продаются банный комплекс и СТО за 13 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на площадке «Авито». За такую цену можно приобрести четырехкомнатную квартиру в Ханты-Мансийске.

«Продам проект под семейный бизнес. Он состоит из двух направлений: бани с почасовой арендой платой и полный комплекс ухода за автомобилями. Территория участка 15 соток. Стоимость — 13 миллионов рублей», — написано в объявление.

По словам владельца по первому бизнесу сейчас сдаются в аренду две бани. Перед ними есть мангальная зона и территория для отдыха. Про второй бизнес он сообщил, что под СТО сделан бетонный бокс. Все оборудование для полировки, химчистки и мойки автомобилей прилагается. Также к гаражу пристроены два утепленных жилых вагончика.

Он дополнил, что на территории стоит двухэтажный жилой дом из кирпича. В нем есть все необходимое для проживания: мебель, кухонный уголок, мощная акустическая система, компьютер, проектор, экран на всю стену, настольный футбол.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани продавали бизнес-центр «Максимум». Его стоимость составила 95 миллионов рублей. Бизнес расположен на хорошей территорией, в проходном месте.

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В Сургуте (ХМАО) продаются банный комплекс и СТО за 13 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на площадке «Авито». За такую цену можно приобрести четырехкомнатную квартиру в Ханты-Мансийске. «Продам проект под семейный бизнес. Он состоит из двух направлений: бани с почасовой арендой платой и полный комплекс ухода за автомобилями. Территория участка 15 соток. Стоимость — 13 миллионов рублей», — написано в объявление. По словам владельца по первому бизнесу сейчас сдаются в аренду две бани. Перед ними есть мангальная зона и территория для отдыха. Про второй бизнес он сообщил, что под СТО сделан бетонный бокс. Все оборудование для полировки, химчистки и мойки автомобилей прилагается. Также к гаражу пристроены два утепленных жилых вагончика. Он дополнил, что на территории стоит двухэтажный жилой дом из кирпича. В нем есть все необходимое для проживания: мебель, кухонный уголок, мощная акустическая система, компьютер, проектор, экран на всю стену, настольный футбол. Ранее URA.RU писало, что в Нягани продавали бизнес-центр «Максимум». Его стоимость составила 95 миллионов рублей. Бизнес расположен на хорошей территорией, в проходном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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