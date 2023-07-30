30 июля 2023
29 июля 2023

Екатеринбуржец ударил девушку скейтбордом по лицу рядом с ТЦ «Пассаж». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город без болельщиков. Екатеринбург, пассаж, тц пассаж
Люди подрались через дорогу от «Пассажа» Фото:

В центре Екатеринбурга через дорогу от торгового центра «Пассаж» мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу. Об этом сообщил очевидец.

«Напротив „Пассажа“ мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб. Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел 29 июля.

Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в центре города дрались трое мужчин и девушка. Позднее к ним подошли люди, чтобы успокоить их.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В центре Екатеринбурга через дорогу от торгового центра «Пассаж» мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу. Об этом сообщил очевидец. «Напротив „Пассажа“ мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб. Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел 29 июля. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в центре города дрались трое мужчин и девушка. Позднее к ним подошли люди, чтобы успокоить их. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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