Екатеринбуржец ударил девушку скейтбордом по лицу рядом с ТЦ «Пассаж». Видео

31 июля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Люди подрались через дорогу от «Пассажа» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В центре Екатеринбурга через дорогу от торгового центра «Пассаж» мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу. Об этом сообщил очевидец. «Напротив „Пассажа“ мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб. Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел 29 июля. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в центре города дрались трое мужчин и девушка. Позднее к ним подошли люди, чтобы успокоить их. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.

В центре Екатеринбурга через дорогу от торгового центра «Пассаж» мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу. Об этом сообщил очевидец. «Напротив „Пассажа“ мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб. Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел 29 июля. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в центре города дрались трое мужчин и девушка. Позднее к ним подошли люди, чтобы успокоить их. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.