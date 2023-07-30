Люди подрались через дорогу от «Пассажа»
В центре Екатеринбурга через дорогу от торгового центра «Пассаж» мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу. Об этом сообщил очевидец.
«Напротив „Пассажа“ мужчина ударил девушку скейтбордом по лицу», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб. Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел 29 июля.
Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в центре города дрались трое мужчин и девушка. Позднее к ним подошли люди, чтобы успокоить их.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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