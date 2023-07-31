Челябинские заводы объявили массовый набор рабочих

31 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Промышленные предприятия региона открыли более 41 тысячи вакансий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Промышленные предприятия Челябинской области выставили более 41 тысяч вакансий на портале «Работа России». Об этом URA.RU сообщили 31 июля пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП) региона. «Промышленные предприятия области активно набирают сотрудников. На портале „Работа России“ заявлено более 41 тысяч актуальных вакансий от челябинский работодателей», — уточнили в пресс-службе. Предприятия заинтересованы в опытных специалистах и готовы обучать начинающих. На работу также приглашаются жители других регионов. Например, компания «Желдорреммаш», в состав которой входит Челябинский электровозоремонтный завод, успешно закрыла целый ряд вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Из 30 представленных 10 мест уже заняты, еще несколько человек оформляют. Сейчас предприятие набирает электрогазосварщиков.

Промышленные предприятия Челябинской области выставили более 41 тысяч вакансий на портале «Работа России». Об этом URA.RU сообщили 31 июля пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП) региона. «Промышленные предприятия области активно набирают сотрудников. На портале „Работа России“ заявлено более 41 тысяч актуальных вакансий от челябинский работодателей», — уточнили в пресс-службе. Предприятия заинтересованы в опытных специалистах и готовы обучать начинающих. На работу также приглашаются жители других регионов. Например, компания «Желдорреммаш», в состав которой входит Челябинский электровозоремонтный завод, успешно закрыла целый ряд вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Из 30 представленных 10 мест уже заняты, еще несколько человек оформляют. Сейчас предприятие набирает электрогазосварщиков.