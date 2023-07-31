В ХМАО превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

Дети от 3 до 6 лет стали болеть ОРВИ чаще Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Югре на протяжение двух недель уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 24,3%. Информацию об этом окружное отделение Роспотребнадзора разместило на официальном сайте.

«В возрастной структуре на 30-й неделе стабилизация заболеваемости во всех возрастных группах, кроме группы детей 3-6 лет, где отмечается незначительный рост на 6,0%. В округе заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют три территории: Сургут — 38,1% (29 нед. — 31,4) — доля в общей заболеваемости, Нижневартовск — 12,7% (29 нед. — 10,6%), Сургутский район — 11,7% (29 нед. — 9,9%)», — сообщается в сводке.

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости отмечается в 11 муниципальных образованиях ХМАО. Среди респираторных вирусов зарегистрированы случаи риновируса — 12,7%, аденовируса — 6,35%, РС-вируса — 4,76%, парагриппа — 3,17% и 1 случай гриппа В. В сводке сообщается, что осенью в муниципалитетах Югры планируется проведение прививочной кампании в целях профилактики ОРВИ.

Ранее URA.RU писало про рекомендации Роспотребнадзора ХМАО по снижению риска заражения ОРВИ. В ведомстве жителям порекомендовали меньше целоваться, а также избегать рукопожатий и объятий.