31 июля 2023

В ХМАО превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети от 3 до 6 лет стали болеть ОРВИ чаще Фото:

В Югре на протяжение двух недель уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 24,3%. Информацию об этом окружное отделение Роспотребнадзора разместило на официальном сайте.

«В возрастной структуре на 30-й неделе стабилизация заболеваемости во всех возрастных группах, кроме группы детей 3-6 лет, где отмечается незначительный рост на 6,0%. В округе заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют три территории: Сургут — 38,1% (29 нед. — 31,4) — доля в общей заболеваемости, Нижневартовск — 12,7% (29 нед. — 10,6%), Сургутский район — 11,7% (29 нед. — 9,9%)», — сообщается в сводке.

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости отмечается в 11 муниципальных образованиях ХМАО. Среди респираторных вирусов зарегистрированы случаи риновируса — 12,7%, аденовируса — 6,35%, РС-вируса — 4,76%, парагриппа — 3,17% и 1 случай гриппа В. В сводке сообщается, что осенью в муниципалитетах Югры планируется проведение прививочной кампании в целях профилактики ОРВИ.

Ранее URA.RU писало про рекомендации Роспотребнадзора ХМАО по снижению риска заражения ОРВИ. В ведомстве жителям порекомендовали меньше целоваться, а также избегать рукопожатий и объятий.

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В Югре на протяжение двух недель уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 24,3%. Информацию об этом окружное отделение Роспотребнадзора разместило на официальном сайте. «В возрастной структуре на 30-й неделе стабилизация заболеваемости во всех возрастных группах, кроме группы детей 3-6 лет, где отмечается незначительный рост на 6,0%. В округе заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют три территории: Сургут — 38,1% (29 нед. — 31,4) — доля в общей заболеваемости, Нижневартовск — 12,7% (29 нед. — 10,6%), Сургутский район — 11,7% (29 нед. — 9,9%)», — сообщается в сводке. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости отмечается в 11 муниципальных образованиях ХМАО. Среди респираторных вирусов зарегистрированы случаи риновируса — 12,7%, аденовируса — 6,35%, РС-вируса — 4,76%, парагриппа — 3,17% и 1 случай гриппа В. В сводке сообщается, что осенью в муниципалитетах Югры планируется проведение прививочной кампании в целях профилактики ОРВИ. Ранее URA.RU писало про рекомендации Роспотребнадзора ХМАО по снижению риска заражения ОРВИ. В ведомстве жителям порекомендовали меньше целоваться, а также избегать рукопожатий и объятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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