03 августа 2023

В Челябинске собственник продает сауну рядом со старинным особняком. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, сауна, гигиена
Сауна продается за 13,5 млн рублей Фото:

Собственник выставил на продажу сауну на улице Труда в центре Челябинска. Помещение расположено в бизнес-доме «Славянский» рядом с историческим зданием — особняком купца Первухина-Колбина.

«Функционирующая сауна с качественным ремонтом. Расположена в цокольном этаже бизнес-дома „Славянский“. Общая площадь объекта — 309 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Помещение находится в долгосрочной аренде. Оно продается в связи с диверсификацией бизнеса. Его цена — 13,5 миллиона рублей.

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Собственник выставил на продажу сауну на улице Труда в центре Челябинска. Помещение расположено в бизнес-доме «Славянский» рядом с историческим зданием — особняком купца Первухина-Колбина. «Функционирующая сауна с качественным ремонтом. Расположена в цокольном этаже бизнес-дома „Славянский“. Общая площадь объекта — 309 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Помещение находится в долгосрочной аренде. Оно продается в связи с диверсификацией бизнеса. Его цена — 13,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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