Сауна продается за 13,5 млн рублей
Собственник выставил на продажу сауну на улице Труда в центре Челябинска. Помещение расположено в бизнес-доме «Славянский» рядом с историческим зданием — особняком купца Первухина-Колбина.
«Функционирующая сауна с качественным ремонтом. Расположена в цокольном этаже бизнес-дома „Славянский“. Общая площадь объекта — 309 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Помещение находится в долгосрочной аренде. Оно продается в связи с диверсификацией бизнеса. Его цена — 13,5 миллиона рублей.
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