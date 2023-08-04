В Челябинске до конца выходных объявлен режим «черного неба»

В Челябинск ветер приносит дым от свердловских пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, погода, небо, площадь революции, нму, смог над городом
В Челябинске объявлен режим НМУ из-за дыма от пожаров в Свердловской области Фото:

В Челябинске до 7 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующий загрязнению воздуха. Об этом URA.RU 4 августа сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«В столице региона до 19:00 7 августа сохраняется режим НМУ первой степени. Высока вероятность задымления населенных пунктов из-за пожаров в Свердловской области», — объяснили в минэкологии.

Причиной задымления послужит северо-восточный и северо-западный ветер. Промышленные предприятия продолжают останавливать части производства для снижения воздействия на атмосферу.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске до 7 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующий загрязнению воздуха. Об этом URA.RU 4 августа сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В столице региона до 19:00 7 августа сохраняется режим НМУ первой степени. Высока вероятность задымления населенных пунктов из-за пожаров в Свердловской области», — объяснили в минэкологии. Причиной задымления послужит северо-восточный и северо-западный ветер. Промышленные предприятия продолжают останавливать части производства для снижения воздействия на атмосферу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...