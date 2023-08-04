В Челябинске до конца выходных объявлен режим «черного неба»

В Челябинске объявлен режим НМУ из-за дыма от пожаров в Свердловской области
В Челябинске до 7 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующий загрязнению воздуха. Об этом URA.RU 4 августа сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
«В столице региона до 19:00 7 августа сохраняется режим НМУ первой степени. Высока вероятность задымления населенных пунктов из-за пожаров в Свердловской области», — объяснили в минэкологии.
Причиной задымления послужит северо-восточный и северо-западный ветер. Промышленные предприятия продолжают останавливать части производства для снижения воздействия на атмосферу.
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