В Челябинске до конца выходных объявлен режим «черного неба»

В Челябинск ветер приносит дым от свердловских пожаров

04 августа 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Челябинске объявлен режим НМУ из-за дыма от пожаров в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске до 7 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующий загрязнению воздуха. Об этом URA.RU 4 августа сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В столице региона до 19:00 7 августа сохраняется режим НМУ первой степени. Высока вероятность задымления населенных пунктов из-за пожаров в Свердловской области», — объяснили в минэкологии. Причиной задымления послужит северо-восточный и северо-западный ветер. Промышленные предприятия продолжают останавливать части производства для снижения воздействия на атмосферу.

В Челябинске до 7 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующий загрязнению воздуха. Об этом URA.RU 4 августа сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В столице региона до 19:00 7 августа сохраняется режим НМУ первой степени. Высока вероятность задымления населенных пунктов из-за пожаров в Свердловской области», — объяснили в минэкологии. Причиной задымления послужит северо-восточный и северо-западный ветер. Промышленные предприятия продолжают останавливать части производства для снижения воздействия на атмосферу.