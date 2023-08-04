04 августа 2023

В Пермский край придут дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм . Пермь, гроза, штормовое предупреждение, туча над городом, дождь
В Пермском крае синоптики прогнозируют дожди и грозы на 5 и 6 августа Фото:

В Пермском крае 5 и 6 августа синоптики прогнозируют умеренные дожди в западных и восточных районах региона, местами с грозами. Днем в Перми ожидается жаркая погода 29-30 градусов. Об этом предупреждают метеорологи Пермского ЦГМС в своем telegram-канале.

«В субботу, 5 августа, в Перми ожидается сухая, жаркая погода до 29 градусов. В воскресенье, 6 августа, в столице края прогнозируются дожди с грозами, температура 27-28 градусов», — уточнили синоптики.

В понедельник, 7 августа, в большинстве районов края и в Перми ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 28-29 градусов. Метеорологи прогнозируют в Прикамье жаркую погоду с дождями до 13 августа.

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В Пермском крае 5 и 6 августа синоптики прогнозируют умеренные дожди в западных и восточных районах региона, местами с грозами. Днем в Перми ожидается жаркая погода 29-30 градусов. Об этом предупреждают метеорологи Пермского ЦГМС в своем telegram-канале. «В субботу, 5 августа, в Перми ожидается сухая, жаркая погода до 29 градусов. В воскресенье, 6 августа, в столице края прогнозируются дожди с грозами, температура 27-28 градусов», — уточнили синоптики. В понедельник, 7 августа, в большинстве районов края и в Перми ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 28-29 градусов. Метеорологи прогнозируют в Прикамье жаркую погоду с дождями до 13 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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