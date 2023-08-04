В Пермский край придут дожди и грозы

05 августа 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

В Пермском крае синоптики прогнозируют дожди и грозы на 5 и 6 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае 5 и 6 августа синоптики прогнозируют умеренные дожди в западных и восточных районах региона, местами с грозами. Днем в Перми ожидается жаркая погода 29-30 градусов. Об этом предупреждают метеорологи Пермского ЦГМС в своем telegram-канале. «В субботу, 5 августа, в Перми ожидается сухая, жаркая погода до 29 градусов. В воскресенье, 6 августа, в столице края прогнозируются дожди с грозами, температура 27-28 градусов», — уточнили синоптики. В понедельник, 7 августа, в большинстве районов края и в Перми ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 28-29 градусов. Метеорологи прогнозируют в Прикамье жаркую погоду с дождями до 13 августа.

В Пермском крае 5 и 6 августа синоптики прогнозируют умеренные дожди в западных и восточных районах региона, местами с грозами. Днем в Перми ожидается жаркая погода 29-30 градусов. Об этом предупреждают метеорологи Пермского ЦГМС в своем telegram-канале. «В субботу, 5 августа, в Перми ожидается сухая, жаркая погода до 29 градусов. В воскресенье, 6 августа, в столице края прогнозируются дожди с грозами, температура 27-28 градусов», — уточнили синоптики. В понедельник, 7 августа, в большинстве районов края и в Перми ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 28-29 градусов. Метеорологи прогнозируют в Прикамье жаркую погоду с дождями до 13 августа.