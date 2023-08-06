06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

В ХМАО продают элитный особняк в «стиле Барби» за 24,5 миллиона. Фото

В Нижневартовске продают элитный розовый особняк с баней и садом за 24,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, ключ, ключи от квартиры, новое жилье, новоселье, новая квартира, связка ключей
Дом продают за 24,5 миллиона рублей Фото:

В Нижневартовске выставили на продажу элитный трехэтажный особняк за 24,5 миллиона рублей с баней и собственным садом. Дом окрашен в розовые пастельные тона.

«Продается отличный трехэтажный дом на 20 сотках земли с цокольным этажом в дополнение, в котором расположены русская баня, турецкая баня, душевая комната, комната отдыха, прачечная, санузел, газовая котельная», — говорится в объявлении. В доме большая гостиная, есть собственный кабинет, каминная комната и тренажерный зал.

Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров. На участке есть внутренний двор, который собственник продает за отдельную плату, где обустроена зона для барбекю. Здесь же высажен сад и есть свой огород.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают дизайнерский особняк стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке в окружении леса.

Дом окрашен в розовые пастельные тона
Дом окрашен в розовые пастельные тона
Фото:
Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров
Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров
Фото:
На участке есть зона для барбекю
На участке есть зона для барбекю
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске выставили на продажу элитный трехэтажный особняк за 24,5 миллиона рублей с баней и собственным садом. Дом окрашен в розовые пастельные тона. «Продается отличный трехэтажный дом на 20 сотках земли с цокольным этажом в дополнение, в котором расположены русская баня, турецкая баня, душевая комната, комната отдыха, прачечная, санузел, газовая котельная», — говорится в объявлении. В доме большая гостиная, есть собственный кабинет, каминная комната и тренажерный зал. Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров. На участке есть внутренний двор, который собственник продает за отдельную плату, где обустроена зона для барбекю. Здесь же высажен сад и есть свой огород. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают дизайнерский особняк стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке в окружении леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...