В ХМАО продают элитный особняк в «стиле Барби» за 24,5 миллиона. Фото

В Нижневартовске продают элитный розовый особняк с баней и садом за 24,5 миллиона рублей

07 августа 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Дом продают за 24,5 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске выставили на продажу элитный трехэтажный особняк за 24,5 миллиона рублей с баней и собственным садом. Дом окрашен в розовые пастельные тона. «Продается отличный трехэтажный дом на 20 сотках земли с цокольным этажом в дополнение, в котором расположены русская баня, турецкая баня, душевая комната, комната отдыха, прачечная, санузел, газовая котельная», — говорится в объявлении. В доме большая гостиная, есть собственный кабинет, каминная комната и тренажерный зал. Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров. На участке есть внутренний двор, который собственник продает за отдельную плату, где обустроена зона для барбекю. Здесь же высажен сад и есть свой огород. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают дизайнерский особняк стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке в окружении леса. Дом окрашен в розовые пастельные тона Фото: «Дом клик» (domclick.ru) Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров Фото: «Дом клик» (domclick.ru) На участке есть зона для барбекю Фото: «Дом клик» (domclick.ru)

В Нижневартовске выставили на продажу элитный трехэтажный особняк за 24,5 миллиона рублей с баней и собственным садом. Дом окрашен в розовые пастельные тона. «Продается отличный трехэтажный дом на 20 сотках земли с цокольным этажом в дополнение, в котором расположены русская баня, турецкая баня, душевая комната, комната отдыха, прачечная, санузел, газовая котельная», — говорится в объявлении. В доме большая гостиная, есть собственный кабинет, каминная комната и тренажерный зал. Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров. На участке есть внутренний двор, который собственник продает за отдельную плату, где обустроена зона для барбекю. Здесь же высажен сад и есть свой огород. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают дизайнерский особняк стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке в окружении леса.