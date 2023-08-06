В Нижневартовске выставили на продажу элитный трехэтажный особняк за 24,5 миллиона рублей с баней и собственным садом. Дом окрашен в розовые пастельные тона.
«Продается отличный трехэтажный дом на 20 сотках земли с цокольным этажом в дополнение, в котором расположены русская баня, турецкая баня, душевая комната, комната отдыха, прачечная, санузел, газовая котельная», — говорится в объявлении. В доме большая гостиная, есть собственный кабинет, каминная комната и тренажерный зал.
Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров. На участке есть внутренний двор, который собственник продает за отдельную плату, где обустроена зона для барбекю. Здесь же высажен сад и есть свой огород.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают дизайнерский особняк стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке в окружении леса.
Дом окрашен в розовые пастельные тона
Фото: «Дом клик» (domclick.ru)
Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров
В Нижневартовске выставили на продажу элитный трехэтажный особняк за 24,5 миллиона рублей с баней и собственным садом. Дом окрашен в розовые пастельные тона. «Продается отличный трехэтажный дом на 20 сотках земли с цокольным этажом в дополнение, в котором расположены русская баня, турецкая баня, душевая комната, комната отдыха, прачечная, санузел, газовая котельная», — говорится в объявлении. В доме большая гостиная, есть собственный кабинет, каминная комната и тренажерный зал. Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров. На участке есть внутренний двор, который собственник продает за отдельную плату, где обустроена зона для барбекю. Здесь же высажен сад и есть свой огород. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают дизайнерский особняк стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке в окружении леса.