Екатеринбургский школьник, зарезавший свою девушку, может остаться на свободе

Екатеринбургскому школьнику могут дать условный срок за убийство 17-летней девушки

07 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Если вина подростка будет доказана, его дело будут рассматривать в суде в общем порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургский школьник, который подозревается в убийстве 17-летней девушки, может получить наказание от трех до 10 лет лишения свободы. При этом есть вероятность, что срок может быть условным, рассказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Если допустить, что этот несовершеннолетний действительно совершил преступление, то идет общий порядок привлечения к уголовной ответственности. Есть статья 20 УК РФ, которая устанавливает наказание по умолчанию с 16 лет, но по ряду преступлений с 14 лет — например за убийство, кражу, грабеж, разбой, то есть какие-то очевидные преступления. В данном случае подростку максимум могут назначить 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — пояснил Краснов. Минимальное наказание подростку, которого подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») — три года. При этом, если суд сочтет, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания, он может получить срок условно — в случае, если срок не будет выше 8 лет. «Но надо понимать, что если будет допущено какое-то нарушение условного срока, то он превратится в реальный», — добавил адвокат. Как сообщалось, 15-летний школьник зарезал свою 17-летнюю подругу на почве ревности. Юноша намеревался расчленить свою жертву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский школьник, который подозревается в убийстве 17-летней девушки, может получить наказание от трех до 10 лет лишения свободы. При этом есть вероятность, что срок может быть условным, рассказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Если допустить, что этот несовершеннолетний действительно совершил преступление, то идет общий порядок привлечения к уголовной ответственности. Есть статья 20 УК РФ, которая устанавливает наказание по умолчанию с 16 лет, но по ряду преступлений с 14 лет — например за убийство, кражу, грабеж, разбой, то есть какие-то очевидные преступления. В данном случае подростку максимум могут назначить 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — пояснил Краснов. Минимальное наказание подростку, которого подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») — три года. При этом, если суд сочтет, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания, он может получить срок условно — в случае, если срок не будет выше 8 лет. «Но надо понимать, что если будет допущено какое-то нарушение условного срока, то он превратится в реальный», — добавил адвокат. Как сообщалось, 15-летний школьник зарезал свою 17-летнюю подругу на почве ревности. Юноша намеревался расчленить свою жертву.