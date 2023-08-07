В окрестностях Миасса жители заметили бурого медведя

08 августа 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Медведи пришли на Южный Урал из-за лесных пожаров в соседних регионах Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В окрестностях Миасса Челябинской области государственный инспектор заметил крупного бурого медведя. Посещать лес Ильменского заповедника теперь крайне опасно, уточнили в пресс-службе местного музея. «Медведь был довольно крупным, рост в холке его составлял больше метра, примерный возраст около 5-6 лет, судя по размерам. Данная территория медведям не принадлежит, они все пришлые, поэтому ведут себя здесь аккуратно. Куда они пойдут дальше — никто не знает», — сообщается в паблике «Музей Ильменского заповедника (г. Миасс)» в соцсети «ВКонтакте». По словам старшего государственного инспектора Ильменского заповедника, медведи на этой территории встречаются крайне редко. Они могли прийти сюда из-за многочисленных лесных пожаров на территории соседних Свердловской, Курганской областей и республики Башкортостан. В тех местах выгорели огромные участки и медведям нечем питаться. Отдыхающих на озерах в данном районе, а также любителей собирать грибы и ягоды просят или вовсе воздержаться от посещения леса, или быть предельно внимательными. Ранее в апреле в Челябинской области на обочине дороги Касли-Кыштым заметили медведицу с медвежатами. В начале июля в лесу рядом с селом Кулуево в Аргаяшском районе под Челябинском грибники наткнулись на медведя. Еще одного дикого зверя видели в элитном поселке Еланчик в Чебаркульском районе. Там мужчина встретил медведя, возвращаясь с пляжа. В конце июля еще одного медведя видели вблизи деревни Яраткулова Аргаяшского района. Зверь стоял на краю овсяного поля в полный рост. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В окрестностях Миасса Челябинской области государственный инспектор заметил крупного бурого медведя. Посещать лес Ильменского заповедника теперь крайне опасно, уточнили в пресс-службе местного музея. «Медведь был довольно крупным, рост в холке его составлял больше метра, примерный возраст около 5-6 лет, судя по размерам. Данная территория медведям не принадлежит, они все пришлые, поэтому ведут себя здесь аккуратно. Куда они пойдут дальше — никто не знает», — сообщается в паблике «Музей Ильменского заповедника (г. Миасс)» в соцсети «ВКонтакте». По словам старшего государственного инспектора Ильменского заповедника, медведи на этой территории встречаются крайне редко. Они могли прийти сюда из-за многочисленных лесных пожаров на территории соседних Свердловской, Курганской областей и республики Башкортостан. В тех местах выгорели огромные участки и медведям нечем питаться. Отдыхающих на озерах в данном районе, а также любителей собирать грибы и ягоды просят или вовсе воздержаться от посещения леса, или быть предельно внимательными. Ранее в апреле в Челябинской области на обочине дороги Касли-Кыштым заметили медведицу с медвежатами. В начале июля в лесу рядом с селом Кулуево в Аргаяшском районе под Челябинском грибники наткнулись на медведя. Еще одного дикого зверя видели в элитном поселке Еланчик в Чебаркульском районе. Там мужчина встретил медведя, возвращаясь с пляжа. В конце июля еще одного медведя видели вблизи деревни Яраткулова Аргаяшского района. Зверь стоял на краю овсяного поля в полный рост.