Нуланд заявила о рисках в случае приглашения ЧВК «Вагнер» в Нигер

08 августа 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Руководство ЧВК еще не приняло предложение мятежников из Нигера Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мятежники в Нигере осознают «риски для суверенитета» в случае, если ЧВК «Вагнер» примет приглашение. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Люди, которые предприняли здесь эти действия (мятежники в Нигере — прим. URA.RU), очень хорошо понимают риски для их суверенитета, когда приглашают „Вагнер“», — пояснила Виктория Нуланд, передает AFP . По данным издания, американская чиновница провела встречи с военачальниками мятежников, но переговоры о прекращении конфликта пока не дали результатов. В результате госпереворота 27 июля действующий президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста. Границы государства были закрыты, на территории установлен комендантский час. Мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Базум призвал США помочь вернуть конституционный порядок в стране.

Мятежники в Нигере осознают «риски для суверенитета» в случае, если ЧВК «Вагнер» примет приглашение. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Люди, которые предприняли здесь эти действия (мятежники в Нигере — прим. URA.RU), очень хорошо понимают риски для их суверенитета, когда приглашают „Вагнер“», — пояснила Виктория Нуланд, передает AFP. По данным издания, американская чиновница провела встречи с военачальниками мятежников, но переговоры о прекращении конфликта пока не дали результатов. В результате госпереворота 27 июля действующий президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста. Границы государства были закрыты, на территории установлен комендантский час. Мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Базум призвал США помочь вернуть конституционный порядок в стране.