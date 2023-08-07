07 августа 2023

Нуланд заявила о рисках в случае приглашения ЧВК «Вагнер» в Нигер

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Руководство ЧВК еще не приняло предложение мятежников из Нигера Фото:

Мятежники в Нигере осознают «риски для суверенитета» в случае, если ЧВК «Вагнер» примет приглашение. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Люди, которые предприняли здесь эти действия (мятежники в Нигере — прим. URA.RU), очень хорошо понимают риски для их суверенитета, когда приглашают „Вагнер“», — пояснила Виктория Нуланд, передает AFP. По данным издания, американская чиновница провела встречи с военачальниками мятежников, но переговоры о прекращении конфликта пока не дали результатов.

В результате госпереворота 27 июля действующий президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста. Границы государства были закрыты, на территории установлен комендантский час. Мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Базум призвал США помочь вернуть конституционный порядок в стране.

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Мятежники в Нигере осознают «риски для суверенитета» в случае, если ЧВК «Вагнер» примет приглашение. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Люди, которые предприняли здесь эти действия (мятежники в Нигере — прим. URA.RU), очень хорошо понимают риски для их суверенитета, когда приглашают „Вагнер“», — пояснила Виктория Нуланд, передает AFP. По данным издания, американская чиновница провела встречи с военачальниками мятежников, но переговоры о прекращении конфликта пока не дали результатов. В результате госпереворота 27 июля действующий президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста. Границы государства были закрыты, на территории установлен комендантский час. Мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Базум призвал США помочь вернуть конституционный порядок в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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