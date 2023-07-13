Ветеринарам и менеджерам готовы платить сотни тысяч рублей в Екатеринбурге

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Работодатели Екатеринбурга готовы платить ветеринарам и менеджерам по продажам от 100 тысяч до 200 тысяч рублей Фото:

Екатеринбургские работодатели ищут ветеринаров, менеджеров по продажам и инженеров на зарплаты от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

«Ветеринарный врач может зарабатывать до 100 тысяч рублей. Среди требований к кандидату: высшее образование опыт работы и стрессоустойчивость. Менеджеры по продажам IT-оборудования с высшим образованием и навыком ведения переговоров могут получать до 200 тысяч рублей. Инженерам-конструкторам с высшим строительным или техническим образованием предлагают зарплату до 120 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

В список высокооплачиваемых вакансий вошли технологи хлебопекарного производства с заработной платой до 150 тысяч рублей. Работодатели готовы рассмотреть кандидатуры выпускников вузов. Доход от 100 тысяч рублей доступен начальнику промышленной лаборатории. Для трудоустройства необходимо иметь высшее техническое образование и опыт работы от трех лет на аналогичной должности.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге появилась вакансия врача-эндоскописта с зарплатой в 230 тысяч рублей. Также стоматологу-ортодонту готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.

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Екатеринбургские работодатели ищут ветеринаров, менеджеров по продажам и инженеров на зарплаты от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Ветеринарный врач может зарабатывать до 100 тысяч рублей. Среди требований к кандидату: высшее образование опыт работы и стрессоустойчивость. Менеджеры по продажам IT-оборудования с высшим образованием и навыком ведения переговоров могут получать до 200 тысяч рублей. Инженерам-конструкторам с высшим строительным или техническим образованием предлагают зарплату до 120 тысяч рублей», — сказано в сообщении. В список высокооплачиваемых вакансий вошли технологи хлебопекарного производства с заработной платой до 150 тысяч рублей. Работодатели готовы рассмотреть кандидатуры выпускников вузов. Доход от 100 тысяч рублей доступен начальнику промышленной лаборатории. Для трудоустройства необходимо иметь высшее техническое образование и опыт работы от трех лет на аналогичной должности. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге появилась вакансия врача-эндоскописта с зарплатой в 230 тысяч рублей. Также стоматологу-ортодонту готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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