Ветеринарам и менеджерам готовы платить сотни тысяч рублей в Екатеринбурге

Екатеринбургские работодатели ищут ветеринаров, менеджеров по продажам и инженеров на зарплаты от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру».
«Ветеринарный врач может зарабатывать до 100 тысяч рублей. Среди требований к кандидату: высшее образование опыт работы и стрессоустойчивость. Менеджеры по продажам IT-оборудования с высшим образованием и навыком ведения переговоров могут получать до 200 тысяч рублей. Инженерам-конструкторам с высшим строительным или техническим образованием предлагают зарплату до 120 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
В список высокооплачиваемых вакансий вошли технологи хлебопекарного производства с заработной платой до 150 тысяч рублей. Работодатели готовы рассмотреть кандидатуры выпускников вузов. Доход от 100 тысяч рублей доступен начальнику промышленной лаборатории. Для трудоустройства необходимо иметь высшее техническое образование и опыт работы от трех лет на аналогичной должности.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге появилась вакансия врача-эндоскописта с зарплатой в 230 тысяч рублей. Также стоматологу-ортодонту готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.
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