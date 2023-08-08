08 августа 2023

МЧС: пыльные бури угрожают двум регионам на юге России

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В Астраханской области и Калмыкии будут пыльные бури (архивное фото) Фото:

По территории Калмыкии и Астраханской области пройдут пыльные бури, которые осложнят обстановку на дорогах. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«В Калмыкии и Астраханской области прогнозируются пыльные бури. Из-за этого осложнится обстановка на автомобильных дорогах», — пишет ВНИИ ГОЧС на официальном сайте.

Также ученые института считают, что на этой неделе пройдет волна единичных очагов природных пожаров. Они ожидаются на территории Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми.

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По территории Калмыкии и Астраханской области пройдут пыльные бури, которые осложнят обстановку на дорогах. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. «В Калмыкии и Астраханской области прогнозируются пыльные бури. Из-за этого осложнится обстановка на автомобильных дорогах», — пишет ВНИИ ГОЧС на официальном сайте. Также ученые института считают, что на этой неделе пройдет волна единичных очагов природных пожаров. Они ожидаются на территории Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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