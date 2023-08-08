МЧС: пыльные бури угрожают двум регионам на юге России

В Астраханской области и Калмыкии будут пыльные бури (архивное фото)
По территории Калмыкии и Астраханской области пройдут пыльные бури, которые осложнят обстановку на дорогах. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
«В Калмыкии и Астраханской области прогнозируются пыльные бури. Из-за этого осложнится обстановка на автомобильных дорогах», — пишет
Также ученые института считают, что на этой неделе пройдет волна единичных очагов природных пожаров. Они ожидаются на территории Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми.
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