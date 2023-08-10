У свердловчанина отобрали иномарку за пьяное вождение

Житель Алапаевска лишился Nissan Almera за повторное пьяное вождение
Житель Алапаевского района лишился Nissan Almera за повторное пьяное вождение. Такого решения добилась прокуратура.
«17 мая 2023 года автомобиль остановили сотрудники ДПС. У водителя зафиксировали наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Результат освидетельствования он не оспаривал», — сказали в прокуратуре.
Выяснилось, что это уже не первый случай пьяного вождения — ранее мужчину уже за это лишали прав на полтора года. Теперь суд назначил 360 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию автомобиля в пользу государства.
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