У свердловчанина отобрали иномарку за пьяное вождение

10 августа 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Житель Алапаевска лишился Nissan Almera за повторное пьяное вождение Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Алапаевского района лишился Nissan Almera за повторное пьяное вождение. Такого решения добилась прокуратура. «17 мая 2023 года автомобиль остановили сотрудники ДПС. У водителя зафиксировали наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Результат освидетельствования он не оспаривал», — сказали в прокуратуре. Выяснилось, что это уже не первый случай пьяного вождения — ранее мужчину уже за это лишали прав на полтора года. Теперь суд назначил 360 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию автомобиля в пользу государства.

Житель Алапаевского района лишился Nissan Almera за повторное пьяное вождение. Такого решения добилась прокуратура. «17 мая 2023 года автомобиль остановили сотрудники ДПС. У водителя зафиксировали наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Результат освидетельствования он не оспаривал», — сказали в прокуратуре. Выяснилось, что это уже не первый случай пьяного вождения — ранее мужчину уже за это лишали прав на полтора года. Теперь суд назначил 360 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию автомобиля в пользу государства.