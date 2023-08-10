У свердловчанина отобрали иномарку за пьяное вождение

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Клипарт 4. Нижневартовск, логотип, марка авто, nissan, ниссан
Житель Алапаевска лишился Nissan Almera за повторное пьяное вождение Фото:

Житель Алапаевского района лишился Nissan Almera за повторное пьяное вождение. Такого решения добилась прокуратура.

«17 мая 2023 года автомобиль остановили сотрудники ДПС. У водителя зафиксировали наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Результат освидетельствования он не оспаривал», — сказали в прокуратуре.

Выяснилось, что это уже не первый случай пьяного вождения — ранее мужчину уже за это лишали прав на полтора года. Теперь суд назначил 360 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию автомобиля в пользу государства.

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Житель Алапаевского района лишился Nissan Almera за повторное пьяное вождение. Такого решения добилась прокуратура. «17 мая 2023 года автомобиль остановили сотрудники ДПС. У водителя зафиксировали наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Результат освидетельствования он не оспаривал», — сказали в прокуратуре. Выяснилось, что это уже не первый случай пьяного вождения — ранее мужчину уже за это лишали прав на полтора года. Теперь суд назначил 360 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию автомобиля в пользу государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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