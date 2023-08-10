Мишу Бахтина со СМА из Екатеринбурга проверяют в главном детском медцентре Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, лечение, гкб40, здоровье, медицина, больница
Миша Бахтин пройдет комплексное медобследование в Москве Фото:

Екатеринбургский мальчик Миша Бахтин со спинальной мышечной атрофией (СМА) проходит комплексное обследование в Москве. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась представитель семьи Бахтиных Юлия Липинская.

«На сегодняшний день Миша проходит полное комплексное обследование в Федеральном центре НИКИ педиатрии им. Вельтищева в г. Москва. За неделю пребывания в больнице проделано много работы, взяты все анализы и каждый день проходят новые обследования. Сегодня Миша проходил тестирование по шкалам двигательной активности», — отмечает Липинская.

После завершения всех обследований будет проведен консилиум трех федеральных центров, где будет решаться вопрос о продолжении терапии препаратом Рисдиплам. «Вечерами, после консультации врачей, Миша гуляет на своей активной коляске по больничным коридорам и радует своими возможностями и новыми умелками. Все будет хорошо!» — резюмировала юрист.

Ранее URA.RU сообщало о том, что отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в центре Екатеринбурга. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19, с сыном. Отец просит исполнить обещание властей по поставке препарата «Спинраза». Позже глава свердловского минздрава Андрей Карлов прибыл к месту пикета семьи Миши Бахтина. Тогда министр Карлов предложил вариант, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.

Фото:
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Екатеринбургский мальчик Миша Бахтин со спинальной мышечной атрофией (СМА) проходит комплексное обследование в Москве. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась представитель семьи Бахтиных Юлия Липинская. «На сегодняшний день Миша проходит полное комплексное обследование в Федеральном центре НИКИ педиатрии им. Вельтищева в г. Москва. За неделю пребывания в больнице проделано много работы, взяты все анализы и каждый день проходят новые обследования. Сегодня Миша проходил тестирование по шкалам двигательной активности», — отмечает Липинская. После завершения всех обследований будет проведен консилиум трех федеральных центров, где будет решаться вопрос о продолжении терапии препаратом Рисдиплам. «Вечерами, после консультации врачей, Миша гуляет на своей активной коляске по больничным коридорам и радует своими возможностями и новыми умелками. Все будет хорошо!» — резюмировала юрист. Ранее URA.RU сообщало о том, что отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в центре Екатеринбурга. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19, с сыном. Отец просит исполнить обещание властей по поставке препарата «Спинраза». Позже глава свердловского минздрава Андрей Карлов прибыл к месту пикета семьи Миши Бахтина. Тогда министр Карлов предложил вариант, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.
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