10 августа 2023

В Екатеринбурге открыли бюсты российским императорам

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация туристического маршрута от Свердловской киностудии. Екатеринбург, исторический сквер, плотинка
В Екатеринбурге открыли памятники Петру I и Екатерине I Фото:

В центре Екатеринбурга в преддверии трехсотлетия города открыли бюсты российским императорам Петру I и Екатерине I. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

В пятницу, 11 августа, в Историческом сквере Екатеринбурга торжественно открыли обновленные бюсты Петра I и Екатерины I. Между ними также установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбурга в первые годы после его основания.

Красную ленту в торжественной обстановке перерезали мэр города Алексей Орлов, бывший градоначальник, член Совфеда Аркадий Чернецкий и представители Музея архитектуры и дизайна Уральского архитектурного университета.

Открытие памятников императорам в Историческом сквере Екатеринбурга
Открытие памятников императорам в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото:

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В центре Екатеринбурга в преддверии трехсотлетия города открыли бюсты российским императорам Петру I и Екатерине I. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. В пятницу, 11 августа, в Историческом сквере Екатеринбурга торжественно открыли обновленные бюсты Петра I и Екатерины I. Между ними также установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбурга в первые годы после его основания. Красную ленту в торжественной обстановке перерезали мэр города Алексей Орлов, бывший градоначальник, член Совфеда Аркадий Чернецкий и представители Музея архитектуры и дизайна Уральского архитектурного университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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