В Екатеринбурге открыли бюсты российским императорам

В Екатеринбурге открыли памятники Петру I и Екатерине I
В центре Екатеринбурга в преддверии трехсотлетия города открыли бюсты российским императорам Петру I и Екатерине I. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.
В пятницу, 11 августа, в Историческом сквере Екатеринбурга торжественно открыли обновленные бюсты Петра I и Екатерины I. Между ними также установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбурга в первые годы после его основания.
Красную ленту в торжественной обстановке перерезали мэр города Алексей Орлов, бывший градоначальник, член Совфеда Аркадий Чернецкий и представители Музея архитектуры и дизайна Уральского архитектурного университета.
Открытие памятников императорам в Историческом сквере Екатеринбурга
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