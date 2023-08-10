В Перми неадекватный мужчина с ножом упал с крыши пятиэтажки

Наверх мужчина забрался по водосточной трубе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ночью 11 августа мужчина с кухонным ножом бегал по крыше пятиэтажного дома и сорвался вниз. Инцидент произошел в Индустриальном районе недалеко от автобусной остановки «Микрорайон Ераничи».

«В ночь на 11 августа с крыши пермской пятиэтажки выпал человек. Мужчина был в неадекватном состоянии и до происшествия бегал с ножом по кровле дома. В какой-то момент местный житель сорвался вниз. Он выжил», — пишет «Вкурсе.ру».

Очевидцы рассказали, что на крышу мужчина забрался по водосточной трубе. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. После падения мужчину увезли в больницу. URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми мужчина угрожал детям ножом и пытался заманить их в кусты. Дети не пострадали.