10 августа 2023

В Перми неадекватный мужчина с ножом упал с крыши пятиэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, жилой дом, пятиэтажка, дом, квартиры
Наверх мужчина забрался по водосточной трубе Фото:

Ночью 11 августа мужчина с кухонным ножом бегал по крыше пятиэтажного дома и сорвался вниз. Инцидент произошел в Индустриальном районе недалеко от автобусной остановки «Микрорайон Ераничи».

«В ночь на 11 августа с крыши пермской пятиэтажки выпал человек. Мужчина был в неадекватном состоянии и до происшествия бегал с ножом по кровле дома. В какой-то момент местный житель сорвался вниз. Он выжил», — пишет «Вкурсе.ру».

Очевидцы рассказали, что на крышу мужчина забрался по водосточной трубе. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. После падения мужчину увезли в больницу. URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми мужчина угрожал детям ножом и пытался заманить их в кусты. Дети не пострадали.

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Ночью 11 августа мужчина с кухонным ножом бегал по крыше пятиэтажного дома и сорвался вниз. Инцидент произошел в Индустриальном районе недалеко от автобусной остановки «Микрорайон Ераничи». «В ночь на 11 августа с крыши пермской пятиэтажки выпал человек. Мужчина был в неадекватном состоянии и до происшествия бегал с ножом по кровле дома. В какой-то момент местный житель сорвался вниз. Он выжил», — пишет «Вкурсе.ру». Очевидцы рассказали, что на крышу мужчина забрался по водосточной трубе. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. После падения мужчину увезли в больницу. URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Перми. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми мужчина угрожал детям ножом и пытался заманить их в кусты. Дети не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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