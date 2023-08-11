Свердловский омбудсмен рассказала о желаниях раненых солдат на Украине

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: солдаты российской армии в зоне СВО мечтают о домашней еде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова в Доме журналистов. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова заявила о том, что российские солдаты в зоне СВО мечтают о домашней еде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты, выполняющие задачи в зоне проведения спецоперации, мечтают о домашней еде. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Когда я ездила в зону СВО, то я обратила внимание на то, что среди ребят, с кем мне довелось пообщаться, много тех, кто мечтает покушать домашней еды. Для них это своего рода ностальгия. Домашняя еда у них ассоциируется с родным домом», — сказала Мерзлякова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова после поездки в подразделения «Отважных» в зоне СВО обещала российским солдатам сгущенку. По ее словам, любимое лакомство военных очень быстро кончается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты, выполняющие задачи в зоне проведения спецоперации, мечтают о домашней еде. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Когда я ездила в зону СВО, то я обратила внимание на то, что среди ребят, с кем мне довелось пообщаться, много тех, кто мечтает покушать домашней еды. Для них это своего рода ностальгия. Домашняя еда у них ассоциируется с родным домом», — сказала Мерзлякова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов. Ранее URA.RU писало о том, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова после поездки в подразделения «Отважных» в зоне СВО обещала российским солдатам сгущенку. По ее словам, любимое лакомство военных очень быстро кончается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...