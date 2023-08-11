Свердловский омбудсмен рассказала о желаниях раненых солдат на Украине

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: солдаты российской армии в зоне СВО мечтают о домашней еде

Татьяна Мерзлякова заявила о том, что российские солдаты в зоне СВО мечтают о домашней еде Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты, выполняющие задачи в зоне проведения спецоперации, мечтают о домашней еде. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Когда я ездила в зону СВО, то я обратила внимание на то, что среди ребят, с кем мне довелось пообщаться, много тех, кто мечтает покушать домашней еды. Для них это своего рода ностальгия. Домашняя еда у них ассоциируется с родным домом», — сказала Мерзлякова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова после поездки в подразделения «Отважных» в зоне СВО обещала российским солдатам сгущенку. По ее словам, любимое лакомство военных очень быстро кончается.