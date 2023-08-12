Россия отразила три атаки ВСУ по Крыму за день: главное к вечеру 12 августа

Минобороны РФ сообщило о сбитии украинской ракеты над Крымским мостом
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, артподготовка, пво, сво, запуск ракет
Киев запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины совершили три попытки атак на Крым. Ракеты были уничтожены силами российской противовоздушной обороны (ПВО). URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 августа.

  • Утром в Минобороны РФ сообщили, что 14 украинских беспилотников были уничтожены средствами ПВО в Крыму. Еще шесть подавлены средствами РЭБ.
  • Российские солдаты взяли под контроль одну из наиболее мощных позиций укрепленного района ВСУ «Зверинец» в Марьинке. Часть украинских солдат была уничтожена артиллерийским огнем.
  • ВС РФ взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов на купянском направлении. К тому же, был уничтожен взвод ВСУ в районе Ольшана.
  • Российские войска ударили по военному аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области. В Минобороны РФ уточнили, что в результате атаки все цели были уничтожены.
  • В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ. А также в районе города Орехов Запорожской области поразили передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.
  • В Крыму системами ПВО были сбиты две украинские ракеты, сообщил глава Республики Сергей Аксенов. Он отметил, что Крымский мост не поврежден.
  • Киев попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, рассказали в Минобороны РФ. Силами ПВО ракета была вовремя обнаружена и перехвачена в воздухе.
  • Киев запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Эта атака ВСУ по Крыму была третьей за день.
  • В Белгородской области над Шебекинским городским округом сбили беспилотник. В Минобороны РФ сообщили, что пострадавших и разрушений нет.
  • Российские военные уничтожили пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке (ДНР), передает Пятый канал.

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Вооруженные силы Украины совершили три попытки атак на Крым. Ракеты были уничтожены силами российской противовоздушной обороны (ПВО). URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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