Россия отразила три атаки ВСУ по Крыму за день: главное к вечеру 12 августа

Минобороны РФ сообщило о сбитии украинской ракеты над Крымским мостом

12 августа 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Киев запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины совершили три попытки атак на Крым. Ракеты были уничтожены силами российской противовоздушной обороны (ПВО). URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 августа. Утром в Минобороны РФ сообщили, что 14 украинских беспилотников были уничтожены средствами ПВО в Крыму. Еще шесть подавлены средствами РЭБ.

Российские солдаты взяли под контроль одну из наиболее мощных позиций укрепленного района ВСУ «Зверинец» в Марьинке. Часть украинских солдат была уничтожена артиллерийским огнем.

ВС РФ взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов на купянском направлении. К тому же, был уничтожен взвод ВСУ в районе Ольшана.

Российские войска ударили по военному аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области. В Минобороны РФ уточнили, что в результате атаки все цели были уничтожены.

В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ. А также в районе города Орехов Запорожской области поразили передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.

В Крыму системами ПВО были сбиты две украинские ракеты, сообщил глава Республики Сергей Аксенов. Он отметил, что Крымский мост не поврежден.

Киев попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, рассказали в Минобороны РФ. Силами ПВО ракета была вовремя обнаружена и перехвачена в воздухе.

Киев запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Эта атака ВСУ по Крыму была третьей за день.

В Белгородской области над Шебекинским городским округом сбили беспилотник. В Минобороны РФ сообщили, что пострадавших и разрушений нет.

Российские военные уничтожили пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке (ДНР), передает Пятый канал.

Вооруженные силы Украины совершили три попытки атак на Крым. Ракеты были уничтожены силами российской противовоздушной обороны (ПВО). URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 августа.