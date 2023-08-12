12 августа 2023

В Екатеринбурге проходит Фестиваль Водонапорной башни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Плотинке спиливают лестницу с Водонапорной башни. Екатеринбург, водонапорная башня, лестница
Водонапорная башня является одним из символов Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге проходит Фестиваль Водонапорной башни, которая расположена на плотинке. Об этом сообщил Музей истории Екатеринбурга.

«В программе мероприятия мастер-классы, экскурсии, лекция, скетчинг-пленэр. Будет представлен проект „Антихрупкости“ и документальный спектакль о Екатеринбурге», — рассказали в telegram-канале музея.

Завершением фестиваля станет совместное исполнение песни «Оранжевое настроение» группы «Чайф», на которое ожидают лидера группы Владимира Шахрина. После этого состоится диджей-сет Василия Скородинского из группы «Курара.

Ранее URA.RU сообщало о спектакле в Екатеринбурге, в котором рассказывается история кыштымского карлика по имени Алешенька. Премьера прошла в рамках театрального фестиваля «Лица Улиц».

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В Екатеринбурге проходит Фестиваль Водонапорной башни, которая расположена на плотинке. Об этом сообщил Музей истории Екатеринбурга. «В программе мероприятия мастер-классы, экскурсии, лекция, скетчинг-пленэр. Будет представлен проект „Антихрупкости“ и документальный спектакль о Екатеринбурге», — рассказали в telegram-канале музея. Завершением фестиваля станет совместное исполнение песни «Оранжевое настроение» группы «Чайф», на которое ожидают лидера группы Владимира Шахрина. После этого состоится диджей-сет Василия Скородинского из группы «Курара. Ранее URA.RU сообщало о спектакле в Екатеринбурге, в котором рассказывается история кыштымского карлика по имени Алешенька. Премьера прошла в рамках театрального фестиваля «Лица Улиц».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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