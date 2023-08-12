В Екатеринбурге проходит Фестиваль Водонапорной башни, которая расположена на плотинке. Об этом сообщил Музей истории Екатеринбурга.
«В программе мероприятия мастер-классы, экскурсии, лекция, скетчинг-пленэр. Будет представлен проект „Антихрупкости“ и документальный спектакль о Екатеринбурге», — рассказали в telegram-канале музея.
Завершением фестиваля станет совместное исполнение песни «Оранжевое настроение» группы «Чайф», на которое ожидают лидера группы Владимира Шахрина. После этого состоится диджей-сет Василия Скородинского из группы «Курара.
Ранее URA.RU сообщало о спектакле в Екатеринбурге, в котором рассказывается история кыштымского карлика по имени Алешенька. Премьера прошла в рамках театрального фестиваля «Лица Улиц».
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