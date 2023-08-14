Самым популярным блюдом на доставку в Челябинске стал сэндвич

Чаще всего жители Челябинска заказывают сэндвичи с копченой курицей и ветчиной и сыром Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске самым популярным блюдом, которое заказывают на доставку, стал сэндвич с ветчиной и сыром. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Пятерочка Доставка».

«По будням жители Челябинска заказывают чаще всего сэндвич с ветчиной и сыром. С начала года заказали 800 штук. Следующими в рейтинге идут куриная котлета с пюре и сырники — оба блюда по 700 порций. Также популярностью пользуются рисовая каша на молоке (650 порций) и блины с мясом (600 порций)», — рассказали URA.RU в «Пятерочке».

В выходные рейтинг возглавляют сырники и рисовая каша. В эти дни челябинцы также продолжают покупать блины с мясом и сэндвичи. При этом пик популярности бутербродов пришелся на лето. Весной к самым частым заказам добавился оливье, а вот зимой предпочитают сырники и блины с мясом.