Самым популярным блюдом на доставку в Челябинске стал сэндвич

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кофейня DUO на Куйбышева 41. Екатеринбург, сэндвичи, duo coffee, duo
Чаще всего жители Челябинска заказывают сэндвичи с копченой курицей и ветчиной и сыром Фото:

В Челябинске самым популярным блюдом, которое заказывают на доставку, стал сэндвич с ветчиной и сыром. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Пятерочка Доставка».

«По будням жители Челябинска заказывают чаще всего сэндвич с ветчиной и сыром. С начала года заказали 800 штук. Следующими в рейтинге идут куриная котлета с пюре и сырники — оба блюда по 700 порций. Также популярностью пользуются рисовая каша на молоке (650 порций) и блины с мясом (600 порций)», — рассказали URA.RU в «Пятерочке».

В выходные рейтинг возглавляют сырники и рисовая каша. В эти дни челябинцы также продолжают покупать блины с мясом и сэндвичи. При этом пик популярности бутербродов пришелся на лето. Весной к самым частым заказам добавился оливье, а вот зимой предпочитают сырники и блины с мясом.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске самым популярным блюдом, которое заказывают на доставку, стал сэндвич с ветчиной и сыром. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Пятерочка Доставка». «По будням жители Челябинска заказывают чаще всего сэндвич с ветчиной и сыром. С начала года заказали 800 штук. Следующими в рейтинге идут куриная котлета с пюре и сырники — оба блюда по 700 порций. Также популярностью пользуются рисовая каша на молоке (650 порций) и блины с мясом (600 порций)», — рассказали URA.RU в «Пятерочке». В выходные рейтинг возглавляют сырники и рисовая каша. В эти дни челябинцы также продолжают покупать блины с мясом и сэндвичи. При этом пик популярности бутербродов пришелся на лето. Весной к самым частым заказам добавился оливье, а вот зимой предпочитают сырники и блины с мясом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...