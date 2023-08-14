Член совета при Минэке Широв спрогнозировал повышение ключевой ставки на фоне ослабления рубля

Член совета при Минэке Широв предупредил о новом повышении ключевой ставки

14 августа 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Банки могут помочь стабилизировать рубль, сказал Александр Широв Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Центробанк будет повышать ключевую ставку на фоне падения рубля и растущей инфляции. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ, директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, отметив, что эта политика регулятора может навредить экономике России. «Тур поднятия ставки на 1 п. п. уже произошел. Я думаю, что с учетом того, что инфляция продолжает разгоняться под воздействием этой девальвации, с высокой вероятностью мы еще увидим тур повышения ставок. Понятно, что в условиях, когда ситуация так динамично развивается, 1 п. п. это не так уж и много. Могло быть и больше. Пока мы находимся в стадии повышения ставки», — сказал Александр Широв. По его словам, на укрепление рубля могут в значительной степени повлиять крупные финансовые структуры. «На рынке стало гораздо меньше игроков, чем два-три года назад. Им стало проще управлять. Ясно, что крупнейшие российские финансовые корпорации, я имею в виду банки, такие как Сбер, ВТБ, конечно, могут сыграть позитивную стабилизирующую роль. Проблема есть с точки зрения экспортеров, которые все меньше объема выручки направляют на валютный рынок. Этот вопрос лежит в области взаимодействия крупного бизнеса и нашего государства. Нефтяные, металлургические, химические компании имеют валютную выручку. Понятно, что репатриировать (возврат денег, которые выводятся за границу, на родину — прим. URA.RU) эту выручку сейчас довольно сложно, но диалог о том, что нужно больше выручки направлять сюда, должен быть», — отметил директор ИНП. Новость по теме Набиуллина назвала плавающий курс рубля благом для российской экономики Он подчеркнул, что у ЦБ есть множество инструментов, которые могут стабилизировать ситуацию с рублем «Если говорить о том, что было в 2022 году, то это ограничения на капитальные операции. Это очень сильное средство, которое крайне осторожно нужно использовать. Еще может быть введена обязательная продажа части валютной выручки, а также повышение ключевой ставки с точки зрения ужесточения денежно-кредитной политики», — добавил эксперт. Член Общественного совета добавил, что любая неосторожно принятая мера может усугубить положение. «Ужесточение денежно-кредитной политики может повлиять негативно на экономическую динамику. Поэтому девальвация, конечно, вещь неприятная, но если она еще будет сопровождаться ухудшением формирования доходов, то есть и в бизнесе, и у государства, и у населения, то тоже ничего хорошего. Поэтому тут простых решений нет. Главное при борьбе с ослаблением курса фундаментально не навредить экономике», — объяснил Александр Широв. Во время предварительных торгов на Мосбирже курс доллара превысил 100 рублей, евро — 110. Помощник президента РФ Максим Орешкин обвинил в этом слишком мягкую кредитно-денежную политику ЦБ РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк будет повышать ключевую ставку на фоне падения рубля и растущей инфляции. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ, директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, отметив, что эта политика регулятора может навредить экономике России. «Тур поднятия ставки на 1 п. п. уже произошел. Я думаю, что с учетом того, что инфляция продолжает разгоняться под воздействием этой девальвации, с высокой вероятностью мы еще увидим тур повышения ставок. Понятно, что в условиях, когда ситуация так динамично развивается, 1 п. п. это не так уж и много. Могло быть и больше. Пока мы находимся в стадии повышения ставки», — сказал Александр Широв. По его словам, на укрепление рубля могут в значительной степени повлиять крупные финансовые структуры. «На рынке стало гораздо меньше игроков, чем два-три года назад. Им стало проще управлять. Ясно, что крупнейшие российские финансовые корпорации, я имею в виду банки, такие как Сбер, ВТБ, конечно, могут сыграть позитивную стабилизирующую роль. Проблема есть с точки зрения экспортеров, которые все меньше объема выручки направляют на валютный рынок. Этот вопрос лежит в области взаимодействия крупного бизнеса и нашего государства. Нефтяные, металлургические, химические компании имеют валютную выручку. Понятно, что репатриировать (возврат денег, которые выводятся за границу, на родину — прим. URA.RU) эту выручку сейчас довольно сложно, но диалог о том, что нужно больше выручки направлять сюда, должен быть», — отметил директор ИНП. Он подчеркнул, что у ЦБ есть множество инструментов, которые могут стабилизировать ситуацию с рублем «Если говорить о том, что было в 2022 году, то это ограничения на капитальные операции. Это очень сильное средство, которое крайне осторожно нужно использовать. Еще может быть введена обязательная продажа части валютной выручки, а также повышение ключевой ставки с точки зрения ужесточения денежно-кредитной политики», — добавил эксперт. Член Общественного совета добавил, что любая неосторожно принятая мера может усугубить положение. «Ужесточение денежно-кредитной политики может повлиять негативно на экономическую динамику. Поэтому девальвация, конечно, вещь неприятная, но если она еще будет сопровождаться ухудшением формирования доходов, то есть и в бизнесе, и у государства, и у населения, то тоже ничего хорошего. Поэтому тут простых решений нет. Главное при борьбе с ослаблением курса фундаментально не навредить экономике», — объяснил Александр Широв. Во время предварительных торгов на Мосбирже курс доллара превысил 100 рублей, евро — 110. Помощник президента РФ Максим Орешкин обвинил в этом слишком мягкую кредитно-денежную политику ЦБ РФ.